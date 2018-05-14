ناقش "الشراكات المستقبلية"

المنصوري يبحث التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية

  • الإثنين 14, مايو 2018 في 12:50 م
  • معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد خلال لقائه مع وزير تجارة كوريا الجنوبية
    معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد خلال لقائه مع وزير تجارة كوريا الجنوبية
بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع وزير تجارة كوريا الجنوبية، جوانب التعاون الاقتصادي القائمة وآفاق الشراكات المستقبلية، مؤكداً أهمية مواصلة الحوار القائم للتعاون بقطاع الطيران المدني.
الشارقة 24:
 
عقد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، لقاءاً موسعاً مع وزير التجارة في كوريا الجنوبية، كيم هيون-تشونج، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بدبي.
 
ناقش الجانبان قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري في المرحلة المقبلة، بالتركيز على سبل تعزيز التبادل التجاري، وأيضاً التأكيد على أهمية تعزيز الحوار المشترك بشأن التعاون في مجال النقل الجوي والطيران، لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف المرحلة المقبلة، وأيضاً تم استعراض الإمكانيات المطروحة في مجال صناعة السيارات والتقنيات المتقدمة المرتبطة بالسيارات الإلكترونية والكهربائية، والتحديات والفرص المتوفرة في ظل الاتجاهات العالمية في هذا الصدد، وأيضاً حلول نقل واستيراد الطاقة المتجددة وتطوير المدن الذكية والبنى التحتية المصاحبة لها.
 
حضر اللقاء سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد، وخلفان السويدي مدير المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع بالوزارة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمستشارين من الجانبين.