النفط يهبط بفعل أنشطة الحفر الأميركية

الشارقة 24 - رويترز:

نزلت أسعار النفط عن أعلى مستوياتها في عدة أعوام الذي سجلته الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع مستمر في أنشطة الحفر الأميركية، مما ينبئ بزيادة الإنتاج، بينما ظهرت مقاومة في أوروبا وآسيا للعقوبات الأميركية على إيران المصدر الكبير للنفط.

وسجل برنت 76.79 دولار للبرميل عند الساعة 0648 بتوقيت غرينتش بانخفاض 33 سنتاً بما يعادل 0.4 % عن آخر تسوية.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 70.44 دولار للبرميل بانخفاض 26 سنتاً أو 0.3 %.

وفي الأسبوع الماضي سجل برنت وخام خرب تكساس أعلى مستوياتهما منذ نوفمبر 2014 عند 78 دولاراً و71.89 دولار على الترتيب مع توقع الأسواق انخفاض الصادرات النفطية الإيرانية كثيراً مع بدء ظهور تأثير العقوبات الأميركية في وقت لاحق من العام.