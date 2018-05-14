الرئيس التنفيذي لـ "مصدر": نتطلع إلى تعزيز محفظتنا الاستثمارية

الشارقة 24 – وام:

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إن الشركة تسعى إلى تعزيز محفظتها الاستثمارية لتشمل مناطق جغرافية جديدة لاسيما في منطقة جنوب شرق آسيا، مشيراً إلى أن الشركة تحافظ على وجود استثماري قوي في مختلف أنحاء المنطقة.

جاءت تصريحات الرمحي على هامش الحفل الذي نظمته الشركة بمقرها في العاصمة أبوظبي، بمناسبة قيام شركة سان جوبان الفرنسية متعددة الجنسيات بوضع حجر الأساس لمشروع "المنزل متعدد وسائل الراحة" الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، داخل المدينة.

جرى الحفل بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ولودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى الدولة، وبيير أندريه دو شالندر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان.

ويعتبر مشروع "المنزل متعدد وسائل الراحة" واحداً من 30 مشروعاً مشابهاً حول العالم، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وفي أي منطقة ذات طابع مناخي حار وجاف على مستوى العالم، وسيعرض المشروع عند اكتماله العام المقبل، تقنيات سان جوبان الحائزة على براءة اختراع، والتي تسهم في توفير بيئة مريحة وصحية ضمن المباني.