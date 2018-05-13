"أدنوك" تخطط لاستثمار 165 مليار درهم للنمو والتوسع في "التكرير"

الشارقة 24 – وام:

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" اليوم الأحد، عن عزمها استثمار 165 مليار درهم "45 مليار دولار أميركي"، على مدى السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعزز مكانتها كشركة رائدة عالمياً في مجال التكرير والبتروكيماويات، ولتحقق أقصى قيمة وعائد اقتصادي من كل برميل نفط تنتجه بما يعود بالفائدة على دولة الإمارات.

جاء ذلك، خلال "ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات" الذي انطلقت أعماله الأحد في أبوظبي.

ويعد هذا البرنامج الاستثماري غير المسبوق جزءاً من الاستراتيجية الجديدة التي تعتمدها أدنوك لتوسعة عملياتها في التكرير والبتروكيماويات في مدينة الرويس، إضافة إلى القيام باستثمارات خارجية استراتيجية تسهم في ضمان الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة.

وستقوم أدنوك بالبناء على نقاط القوة والمزايا التنافسية لمجمع الرويس الصناعي، وتطويره وتوسعته ليصبح أكبر مجمع متكامل ومتطور للتكرير والبتروكيماويات في موقع واحد في العالم.

وتعتزم أدنوك من خلال برنامجها للاستثمار والشراكات الاستراتيجية زيادة نطاق وحجم منتجاتها ذات القيمة العالية، وتحسين الوصول إلى الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة حول العالم، فضلاً عن خلق منظومة تصنيع في الرويس من شأنها الإسهام بصورة كبيرة في تعزيز القيمة المحلية المضافة ونمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها "ضمن جهود أدنوك لتنفيذ توجيهات القيادة بضمان تحقيق أقصى قيمة من الموارد الهيدروكربونية، وفي ضوء الزيادة الكبيرة في الطلب على البتروكيماويات والمنتجات المكررة عالية القيمة، نسعى لترسيخ وتعزيز مكانة أدنوك لتصبح لاعباً عالمياً رائداً في مجال التكرير والبتروكيماويات".

وتمتلك أدنوك حالياً محفظة ضخمة في التكرير والبتروكيماويات تضم ثماني شركات تقوم بمعالجة 10.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، وبطاقة تكريرية تبلغ 922 ألف برميل يومياً من المكثفات والنفط الخام.

وتنتج هذه الشركات حوالي 40 مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة، ومجموعة من المنتجات الأخرى التي تشمل حبيبات سماد اليوريا، والغاز البترولي المسال، والنافتا، والجازولين، ووقود الطائرات، وزيت الغاز والزيوت الأساسية، وزيت الوقود، وغيرها من المواد الخام الأخرى المستخدمة في صناعة البتروكيماويات.