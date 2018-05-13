بورصات المنطقة بالأخضر باستثناء "الكويتية" و"الأردنية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد باستثناء السوق الكويتية والسوق الأردنية، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.36% لتقفل عند مستوى 2892.05 نقطة وسط ارتفاع في أداء غالبية القطاعات. كما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 1.37% لتقفل عند مستوى 8023.01 نقطة. وفي المقابل سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.15% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4790.27 نقطة. فيما ارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1271.09 نقطة. وارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.11% في ظل أداء إيجابي لقطاعي الخدمات والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4686.56 نقطة. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.12% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1235.07 نقطة.

محطة خضراء في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط ارتفاع في أداء قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 10.25 نقطة أو ما نسبته 0.36% ليقفل عند مستوى 2892.05 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 193.7 مليون سهم بقيمة 241 مليون درهم نفذت من خلال 2672 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 10 شركات واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.68% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.50% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.96% تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.09%.

وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.09% وصولاً إلى سعر 1.78 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.40% وصولاً إلى سعر 1.52 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة دبي الوطني للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 7.30% وصولاً إلى سعر 3.30 درهم تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.78% وصولاً إلى سعر 0.00 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 59.2 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 51 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 44.8 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 40.1 مليون درهم.

ارتفاع في السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8023.01 نقطة رابحاً بواقع 108.74 نقطة أو ما نسبته 1.37%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 182.3 مليون سهم بقيمة 3.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 138 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 44 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 2.88% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 2.77%، وفي المقابل كان قطاع السلع الرأسمالية على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 0.89% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.21%.

وسجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99% وصولاً إلى سعر 11.78 ريال تلاه سهم مجموعة السريع بنسبة 9.97% وصولاً إلى سعر 20.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الباطين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.03% وصولاً إلى سعر 26.80 ريال تلاه سهم بوبا العربية بنسبة 4.97% وصولاً إلى سعر 97.50 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 53.2 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 20.5 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 637 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 421.3 مليون ريال.

قطاع البنوك التجارية يقود السوق البحرينية للارتفاع

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1291.09 نقطة رابحاً بواقع 0.35 نقطة أو ما نسبته 0.03%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.8 مليون سهم بقيمة 283.2 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 1.52 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 0.45% وصولاً إلى سعر 0.442 دينار واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.8 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 480 ألف سهم.





السوق الكويتية تتراجع

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.01 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 4790.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15 مليون سهم بقيمة 4.9 مليون دينار نفذت من خلال 1048 صفقة.

وسجل سعر سهم زين نسبة ارتفاع بواقع 1.58% وصولاً إلى سعر 385 فلساً تلاه سهم مشاريع بنسبة 0.82% وصولاً إلى سعر 245 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 3.98% وصولاً إلى سعر 845 فلساً تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 2.78% وصولاً إلى سعر 105 فلوس. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.9 مليون سهم تلاه سهم زين بواقع 3.8 مليون سهم. واحتل سهم زين المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.4 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.2 مليون دينار.





السوق العمانية ترتفع

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي الخدمات والمال، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.05 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4686.56 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 632 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.78%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.35% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.11%.

وسجل سعر سهم العمانية القطرية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 4.17% وصولاً إلى سعر 0.125 ريال تلاه سهم أريدو بواقع 3.38% وصولاً إلى سعر 0.490 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم أعلى نسبة تراجع بنسبة 6.29% وصولاً إلى سعر 0.328 ريال تلاه سهم صناعة مواد البناء بواقع 6.25% وصولاً إلى سعر 0.030 ريال. واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.5 مليون سهم تلاه سهم بنك نزوى بواقع 2.8 مليون سهم. واحتل سهم أريدو المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 431.2 ألف ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 396.4 ألف ريال.





السوق الأردنية تتراجع

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.12% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2135.07 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.2 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون دينار نفذت من خلال 1507 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 41 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.70%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.07% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.05%.