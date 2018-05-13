5 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين الإمارات ومصر في 2017

الشارقة 24 – وام:

سجل حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، خلال العام الماضي 4.9 مليار دولار، مقارنة بـ 2.8 مليار دولار في عام 2012.

جاء ذلك في القراءة، التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، حول تقرير مراجعة السياسات التجارية لجمهورية مصر العربية الصادر عن منظمة التجارة العالمية والذي عكس تطوراً ملموساً في مسيرة النمو الاقتصادي المصري، خاصة على صعيد خلق فرص عمل، وجذب الاستثمارات وتحسين القدرات التصنيعية.

وقالت عائشة سعد الكبيسي، مديرة إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تحرص على إعداد قراءات في تقارير مراجعة السياسات التجارية للشركاء التجاريين للدولة، إذ تتضمن تلك التقارير مؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية، وتحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول، وبيئتها الاقتصادية والنظم والسياسات التجارية المطبقة، وأيضاً الممارسات التجارية النافذة لديها، والمؤثرة على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية، وتوجهات تحرير وانفتاح الأسواق وبرامج الخصخصة وتحليل القطاعات الاقتصادية.