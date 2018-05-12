الصين تستضيف فعاليات قمة أبوظبي للحزام والطريق

الشارقة 24 – وام:

استضافت العاصمة الصينية بكين، السبت، فعاليات قمة أبوظبي للحزام والطريق، وذلك على هامش افتتاح أول مكتب تمثيلي خارجي لسوق أبوظبي العالمي في بكين، بحضور عدد من المسؤولين والممثلين للهيئات المالية من الجانبين.

واشتملت قمة أبوظبي للحزام والطريق على ثلاث جلسات نقاشية، تمحورت حول تدويل اليوان الصيني عبر مبادرة "الحزام والطريق" وركزت على مناقشة قطاعين أساسيين مساهمين في تشكيل السياسات وممارسات التعاون الدولي للاقتصاد الصيني بهدف التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الاستثمار المقوم بالرنمينبي.