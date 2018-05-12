"أدنوك" تسير أول شحنة من النفط الخام للتخزين بـ "الهند"

الشارقة 24 – وام:

غادرت أول شحنة من النفط الخام من إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، السبت، في طريقها للتخزين بجمهورية الهند.

يأتي ذلك بموجب الاتفاق الموقع بين "أدنوك" وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة المملوكة للحكومة الهندية والمتخصصة في تخزين احتياطي من النفط الخام للاحتياجات الاستراتيجية.

شهد عملية تحميل الشحنة في أبوظبي، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، ودارميندرا برادان وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي.