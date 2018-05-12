دبي الأولى عربياً والرابعة عالمياً بمحور "الأداء الاقتصادي"

جانب من سوق دبي المالي العالمي

الشارقة 24 – وام:



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المراكز المتقدمة التي تحققها الإمارة في العديد من المؤشرات الاقتصادية، تبرهن أن دبي أصبحت على بعد مسافة قصيرة من القمة التي نصبو للوصول إليها، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سموه نحو إحراز المراكز الأولى في مختلف القطاعات.



وأكد سمو ولي عهد دبي، أن إنجازات الإمارة في ميدان التنافسية العالمية، لاسيما في محور "الأداء الاقتصادي"، تعدُّ تتويجاً لمسيرة التنمية والتطوير على مدار سنوات، اعتماداً على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، معرباً سموه عن تقديره للمساهمات التي قدمتها كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والتي يقف خلفها مجتمع دبي بكافة مكوناته، بما بذله أفراده من مواطنين ومقيمين من جهد وعطاء أسهم في تواجد دبي بين الاقتصادات المتقدمة، وحصولها على مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات.



جاءت تصريحات سموه، بمناسبة حصول دبي على المرتبة الأولى عربياً، والرابعة عالمياً في محور "الأداء الاقتصادي"، متفوقةً على كندا واليابان وسنغافورة وهونغ كونغ، وجميع دول الاتحاد الأوربي "باستثناء لوكسمبورغ"، وذلك في تقرير "تنافسية دبي 2018" الذي أصدره "مركز التنافسية العالمية"، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، ومقره لوزان بسويسرا، بالتعاون مع "مكتب دبي للتنافسية"، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي.