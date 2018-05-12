3100 كويتي يملكون 5700 وحدة عقارية بالشارقة

خلال زيارة وفد مجلس الأعمال الكويتي بدبي لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة

الشارقة 24:



يمتلك 3100 مستثمر كويتي 5783 وحدة عقارية في إمارة الشارقة، بحسب إحصائيات لدائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أوردها مجلس الأعمال الكويتي بدبي.



جاء ذلك خلال لقاء وفد المجلس، مع سعادة عبد العزيز الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، مؤخراً، لبحث سبل تعزيز التعاون مع الدائرة، في مجال التسجيل العقاري، وتوعية المستثمرين الكويتيين، لا سيما بعد تطبيق قانون الضريبة المضافة مطلع العام الجاري، إلى جانب تبادل البيانات والمعلومات العقارية التي تهم كلا الطرفين.



وضم وفد مجلس الأعمال الكويتي محمد بن إبراهيم نائب رئيس المجلس، وسعد الربيعان الأمين العام، وبدر الصقعبي عضو المجلس، فيما حضر اللقاء لمياء الجويعد رئيس قسم الدراسات والتدريب في الدائرة.



وبحث الوفد خلال اللقاء مجالات تبادل المعلومات والبيانات، إلى جانب تنسيق الجهود في مجال التوعية العامة بمستجدات سوق العقار، من خلال دعوة المستثمرين إلى الاطلاع الدائم على القوانين الحديثة في مجال الاستثمار، والتسجيل العقاري مثل قانون الضريبة المضافة، في مجال القطاع العقاري، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات في الإمارة.