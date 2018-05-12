"اتحاد الغرف" يبحث فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي مع مولدوفا

خلال استقبال الوفد المولدوفي في غرفة تجارة وصناعة الشارقة

الشارقة 24:



استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لقاء عمل موسعاً بين اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، رئيس غرفة الشارقة، ووفد اقتصادي مولدوفي رفيع المستوى، برئاسة جبريل غابوريسي وزير الاقتصاد والبنية التحتية.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي يأتي ذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوفد المولدوفي للدولة، عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية مولدوفا، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وخالد بن بطي الهاجري المدير العام، وأحمد جامع القيزي مدير الإدارة الاقتصادية في اتحاد غرف الدولة.



وتركزت المباحثات على فتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي الوثيق مستقبلاً بين البلدين الصديقين، في مختلف المجالات، خاصة وأن الإمارات تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات العمل المتعددة، مثل قطاعات المعادن والأدوية والطاقة المتجددة، والسياحة والخدمات المالية، والكثير من الفرص الأخرى المتاحة للاستثمار المباشر، أو لبناء الشراكات الاستراتيجية بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.



واتفق الجانبان في ختام اللقاء، على تبادل الوفود والزيارات وإقامة الملتقيات والفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة، وتسهيل الإجراءات لرجال الأعمال والمستثمرين من البلدين، وتقديم الحوافز لشركات ومؤسسات القطاع الخاص الإماراتية، لدخول السوق المولدوفي، بالإضافة إلى العمل على توفير المعلومات الأساسية للقطاع الخاص المتعلقة بالقوانين والتشريعات والضمانات الاستثمارية، في الدولتين، إلى جانب الاستفادة من مزايا البيئة الاستثمارية في مولدوفا، والمتمثلة في عدة قطاعات من بينها البنية التحتية والمنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، حرص الاتحاد على تطوير العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري مع مولدوفا، مشيراً إلى أن الاتحاد سيعمل في الفترة المقبلة، على تشجيع مجتمع الأعمال الإماراتي على الاستثمار في القطاعات الواعدة في مولدوفا.



واستعرض العويس الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات، وجهود اتحاد الغرف المبذولة لتمثيل مصالح مجتمع الأعمال الإماراتي، إلى جانب حرصه على دعم المستثمرين الأجانب بكافة السبل.



وأعرب عن ترحيب الاتحاد بتنظيم معرض متخصص، للتعريف بمنتجات وخدمات الشركات والمؤسسات المولدوفية في الإمارات، مبدياً استعداد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم مثل هذه الفعالية، وتقديم كل ما يلزم من تسهيلات تدعم نجاح أي حدث اقتصادي، من شأنه أن يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين .



من جانبه، أبدى جيريل جابوريسي وزير الاقتصاد والبنية التحتية في مولدوفا، إعجابه بالنهصة الحضارية التي وصلت إليها الإمارات في كافة المجالات، مشيداً بتجربتها الاقتصادية الناجحة، وإمكانية الاستفادة من أفضل ممارساتها على هذا الصعيد.



وأكد أن اللقاء مع اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، يمثل فرصة للوفد المولدوفي للتعريف بمجالات الاستثمار المتاحة في مولدوفا، وكذلك الاطلاع عن قرب على الفرص المتوفرة في السوق الإماراتي، الذي يعد أحد أهم أسواق منطقة الشرق الأوسط التي يمكن الاستفادة منها في تصدير الصناعات والمنتجات المولدوفية.



وحث جابوريسي اتحاد الغرف الإماراتية، على تحفيز القطاع الخاص، للمشاركة في الأحداث الاقتصادية والمعارض التي تقام في الدولتين مستقبلاً... مشيراً إلى أن بلاده ستشارك في "إكسبو 2020"، وهي مناسبة ستشكل فرصة مناسبة لتعزيز آفاق التعاون في كافة المجالات.