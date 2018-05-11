عبد الله بن زايد يلتقي ممثلي الشركات الإماراتية العاملة بسنغافورة

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع ممثلي الشركات الإماراتية العاملة في سنغافورة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى سنغافورة .

واستمع سموه خلال اللقاء من ممثلي الشركات الإماراتية إلى مختلف البرامج، والمشاريع التي تنفذها الشركات الإماراتية في سنغافورة، ودورها في تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إلى أهمية دور الشركات الإماراتية العاملة في الخارج، ومساهمتها في تعزيز وتنمية العلاقات مع دول العالم، حيث تقدم نموذجاً للمناخ الاقتصادي والاستثماري المتميز في الدولة.