وفد الدولة يشارك في قمة كازان الاقتصادية

الشارقة 24:

شارك وفد دولة الإمارات والذي نظمته وزارة الاقتصاد، وبحضور سعادة معضد الخييلي سفير الدولة في روسيا، في أعمال الدورة العاشرة من قمة كازان الاقتصادية الدولية 2018، والتي انطلقت فعالياتها في العاصمة التتارستانية كازان في روسيا الاتحادية، وتستمر حتى12 مايو الجاري.

وقد نظمت وزارة الاقتصاد مشاركة وفد الدولة في قمة كازان والمكون من عدد من الجهات الحكومية والخاصة من دولة الإمارات في القمة، من أبرزها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومجلس توزان الاقتصادي، والمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسهول أرابيا للاستثمار، وشركة أبوظبي الاستثمارية للأنظمة الذاتية، وبنك دبي الإسلامي، وغرفة الفجيرة إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وتهدف قمة كازان لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تقام برعاية رستم منيخانوف رئيس جمهورية تتارستان، وبدعم من مجلس الاتحاد الروسي وحكومة جمهورية تتارستان.

وتعقد الدورة العاشرة من القمة تحت شعار "نمط الحياة الحلال"، ويشارك فيها نحو 3000 مشارك من أكثر من 50 دولة، من بينهم مسؤولون رفيعو ومستثمرون ورواد أعمال من روسيا والدول الإسلامية، حيث تناقش قضايا صناعة الحلال والتمويل الإسلامي والصيرفة الإسلامية، إلى جانب محاور متنوعة مثل الاستثمار والتجارة وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال والشركات الناشئة وتكنولوجيا البلوك تشين والمسؤولية المجتمعية للشركات والتنمية المستدامة.

وحضر وفد الدولة فعاليات القمة وجلساتها، من أبرزها معرض "حلال إكسبو روسيا" الذي يركز على المنتجات الغذائية الحلال والعالية الجودة، ومعرض "إنفست إكسبو"، حول الاستثمار في البنى التحتية والمناطق الصناعية والمشاريع المبتكرة.

كما حضر الوفد منتدى كازان الرابع لرواد الأعمال الشباب في دول منظمة التعاون الإسلامي، واطلعوا خلاله على أهم المشاريع المبتدئة والاتجاهات التي يشهدها قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من الجلسات وورش العمل حول مواضيع الشراكة وتقنيات المستقبل في مجال الصيرفة والتمويل والتنمية في مجالات الزراعة والتجارة وتمكين المرأة وغيرها.