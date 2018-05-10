الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة، الخميس، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.27% لتقفل عند مستوى 2881.80 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. وفي المقابل ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.46% لتقفل عند مستوى 7914.27 نقطة. كما سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4797.28 نقطة. فيما تراجعت السوق البحرينية بواقع 0.02% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1270.74 نقطة. بينما ارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.11% في ظل أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4681.51 نقطة. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.11% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2137.62 نقطة.

سوق دبي بمؤشر أحمر

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تباين في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.90 نقطة أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 2881.80 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 244.3 مليون سهم بقيمة 372.7 مليون درهم نفذت من خلال 4105 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.61% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.46% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع البنوك على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 0.84% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.66%.

وسجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.75% وصولاً إلى سعر 1.74 درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 1.10 درهم، في المقابل سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 3.51% وصولاً إلى سعر 0.302 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.29% وصولاً إلى سعر 1.47 درهم.





السوق السعودية ترتد مرتفعة

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7914.27 نقطة رابحاً بواقع 35.98 نقطة أو ما نسبته 0.46%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 187 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 126 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 51 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع المرافق العامة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.82% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.66%، وفي المقابل كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.34% تلاه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.22%.

وسجل سعر سهم العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 24.10 ريال تلاه سهم نماء للكيماويات بنسبة 9.59% وصولاً إلى سعر 23.08 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساكو أعلى نسبة تراجع بواقع 9.60% وصولاً إلى سعر 112.0 ريال تلاه سهم صافولا بنسبة 4.18% وصولاً إلى سعر 38.70 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 54.3 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 24.1 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 636.9 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 490.2 مليون ريال.





تراجع طفيف في السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاع البنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1270.74 نقطة خاسراً بواقع 0.31 نقطة أو ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 505.5 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 4.43 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 11.10 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 0.100 دولار تلاه سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 2.67% وصولاً إلى سعر 0.385 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة تراجع بواقع 1.35% وصولاً إلى سعر 0.440 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.83% وصولاً إلى سعر 0.600 دولار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.4 مليون سهم تلاه سهم شكة الاثمار القابضة بواقع 105 آلاف سهم.

مؤشر البورصة الكويتية يرتفع 0.16%

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 7.65 نقطة أو ما نسبته 0.16% ليقفل عند مستوى 4797.28 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.8 مليون سهم بقيمة 6.6 مليون دينار نفذت من خلال 1125 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب نسبة ارتفاع بواقع 5.26% وصولاً إلى سعر 880 فلساً تلاه سهم ميزان بنسبة 2.25% وصولاً إلى سعر 728 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم أجيليتي أعلى نسبة تراجع بواقع 0.26% وصولاً إلى سعر 763 فلساً تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.20% وصولاً إلى سعر 496 فلساً. واحتل سهم صناعات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.4 مليون سهم تلاه سهم زين بواقع 2.5 مليون سهم. واحتل سهم بوبيان ب المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 980.6 ألف دينار.

محطة خضراء في السوق العمانية

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من قطاعي الصناعة والخدمات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.02 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4681.51 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 219.1 مليون سهم بقيمة 29.6 مليون ريال نفذت من خلال 616 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 7 شركات واستقرار لأسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.37% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.

وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.33% وصولاً إلى سعر 0.088 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بواقع 1.85% وصولاً إلى سعر 0.055 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم النفط العمانية للتسويق أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.18% وصولاً إلى سعر 1.260 ريال تلاه سهم العمانية القطرية للتأمين بواقع 4.00% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال. واحتل سهم السوادي للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 102.1 مليون سهم تلاه سهم الباطنة للطاقة بواقع 95.5 مليون سهم. واحتل سهم السوادي للطاقة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 10.4 مليون ريال تلاه سهم الباطنة للطاقة بواقع 10.2 مليون ريال.





السوق الأردنية تتراجع

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.11% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2137.62 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون دينار نفذت من خلال 2446 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.15%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.75% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.29%.