"زايد للإسكان" يبادر في الوصول للمستفيدين من منح "المئوية"

الشارقة 24:





بادر برنامج الشيخ زايد للإسكان للوصول إلى المستفيدين من قرارات الدعم السكني لفئة المنح ضمن مبادرة مئوية زايد، والتي أعلن عنها البرنامج مطلع الأسبوع الجاري، وعبر المواطن محمد عبد الله سعيد لحه الشحي من إمارة رأس الخيمة، وهو أحد المستفيدين من المبادرة عن سعادته في وصول البرنامج إلى مسكنه الحالي والوقوف على احتياجاته لضمان تحقيق استقراره السكني، حيث أكد أن روح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لا زالت تسري بجهود حكومة دولة الإمارات وتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه .

كما قال المواطن إبراهيم علي محمد حسين المازمي من إمارة الشارقة والذي شملته المبادرة أنه لم يكن متفاجئاً بقدوم ممثلين عن البرنامج لاستكمال إجراءات الاستفادة من قرار الدعم السكني، لأن ثقته بحكومة دولة الإمارات كبيرة، وأن إيمانه بجهود أبنائها يجعله يتوقع مثل هذه المبادرات حيث أثنى على جهود البرنامج المستمرة واهتمامهم الكبير في كافة تفاصيل الحصول على الخدمة .

قيم موروثة





وقال معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي رئيس مجلس إدارة البرنامج، إن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ألهمنا العطاء وأسس قيم البذل والاجتهاد وتحدي المستحيل، واليوم نحن في زايد للإسكان لا بد أن نتبنى قيمة العطاء والتحدي لإيصال الخدمات الحكومية بأقصى درجات الإبداع والتميز ، وتعد هذه المبادرة استكمالا لقيم زايد في إسعاد شعبه وتنفيذا لتوجهات حكومة دولة الإمارات التي تضع في اعتبارها سعادة المواطن والمقيم وتؤكد على مراعاة كافة الشرائح المختلفة لضمان تحقيق السعادة وجودة الحياة .

خليفة السعادة





وأضاف النعيمي: "إن مئوية زايد ترجمها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه والله ورعاه، بحروف العطاء حين أسعد شعبا بهذه المناسبة، وأكمل مسيرة الوالد المؤسس بلى وأعطى نموذجاً ملهماً للقائد الملهم، ونحن بدورنا في مؤسسات الحكومة الاتحادية نواصل جهودنا ونبذل المزيد في سبيل سعادة الأسرة وضمان استقرارها السكني وتحقيق التلاحم المجتمعي الذي يعبر عن مجتمع دولة الإمارات".

فرق من مراكز السعادة





وقد قامت فرق من مراكز سعادة المتعاملين بدبي ورأس الخيمة والفجيرة بالبدء بتنفيذ زيارات ميدانية للمستفيدين من قرارات الدعم السكني لفئة المنح، للحالات التي يتعسر عليهم الوصول إلى البرنامج أو التي يحتمل مواجهتم لتحديات تحول دون إنهائهم لإجراءات الاستفادة من المنحة، حيث قامت الفرق بشرح بتسليم قرار الدعم السكني، بالإضافة إلى توضيح خط سير الإجراءات ما بعد قرار الدعم السكني، والذي يتطلب التواصل مع شركاء البرنامج من المؤسسات المحلية، كما قام البرنامج بتقديم خدمات متنوعة مثل الاستشارة في تصميم المسكن وشرح معايير اختيار الاستشاريين والمقاولين، بالإضافة إلى الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالإجراءات المطلوبة بعد استلام المنحة.