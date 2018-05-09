الأحمر يلون بورصات المنطقة باستثناء "الكويتية"

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في تداولات جلسة، الأربعاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 2.01% لتقفل عند مستوى 2889.70 نقطة وسط تراجع في أداء القطاعات. كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعا بنسبة 1.68% لتقفل عند مستوى 7878.29 نقطة. بينما سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4789.63 نقطة. فيما تراجعت السوق البحرينية بواقع 0.17% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1271.05 نقطة. وتراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.32% في ظل أداء سلبي لكافة القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4676.49 نقطة. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.98% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2140.07 نقطة.

مؤشر سوق دبي العام يخسر 2.01%

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تراجع في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 59.14 نقطة أو ما نسبته 2.01% ليقفل عند مستوى 2889.70 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 228.8 مليون سهم بقيمة 362 مليون درهم نفذت من خلال 3412 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 23 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 0.48% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 2.90% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 2.66%.

وسجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.68% وصولاً إلى سعر 1.41 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 3.64% وصولاً إلى سعر 0.313 درهم، في المقابل سجل سعر سهم دريك أند سكيل انترناشيونال أعلى نسبة تراجع بواقع 5.41% وصولاً إلى سعر 1.05 درهم تلاه سهم إعمار بنسبة 4.91% وصولاً إلى سعر 5.04 درهم.





السوق السعودية تتراجع

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 7878.29 نقطة خاسراً بواقع 134.30 نقطة أو ما نسبته 1.68%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 187.4 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 144 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام بنسبة 0.25% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 0.16%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 3.40% تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.74%.

وسجل سعر سهم تكوين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.65% وصولاً إلى سعر 9.95 ريال تلاه سهم ب سي آي بنسبة 3.22% وصولاً إلى سعر 24.34 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عناية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.93% وصولاً إلى سعر 11.06 ريال تلاه سهم زين السعودية بنسبة 5.94% وصولاً إلى سعر 6.81 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 41 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 20.7 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 495 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 477.3 مليون ريال.





قطاع الاستثمار يحد من تراجع السوق البحرينية

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي البنوك والخدمات، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1271.05 نقطة خاسراً بواقع 2.16 نقطة أو ما نسبته 0.17%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.1 مليون سهم بقيمة 470 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.10 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.55 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.05 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم انوفيست أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.85% وصولاً إلى سعر 0.270 دولار تلاه سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بواقع 1.37% وصولاً إلى سعر 0.740 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.95% وصولاً إلى سعر 0.755 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.87% وصولاً إلى سعر 0.228 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 558 ألف سهم.





ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 3.81 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل عند مستوى 4789.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.5 مليون سهم بقيمة 6.7 مليون دينار نفذت من خلال 1254 صفقة.

وسجل سعر سهم بوبيان ب نسبة ارتفاع بواقع 4.11% وصولاً إلى سعر 836 فلساً تلاه سهم ميزان بنسبة 2.30% وصولاً إلى سعر 712 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم مشاريع أعلى نسبة تراجع بواقع 1.22% وصولاً إلى سعر 242 فلساً تلاه سهم خليج ب بنسبة 1.17% وصولاً إلى سعر 253 فلساً. واحتل سهم بيتك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.6 مليون سهم تلاه سهم زين بواقع 2.6 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.9 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.3 مليون دينار

تراجع للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.88 نقطة أو ما نسبته 0.32% ليقفل عند مستوى 4676.49 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نفذت من خلال 496 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.75% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.31% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم عمان للاستثمارات والتمويل أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 1.69% وصولاً إلى سعر 0.120 ريال تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 1.43% وصولاً إلى سعر 0.142 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم المها للسيراميك أعلى نسبة تراجع بنسبة 8.00% وصولاً إلى سعر 0.230 ريال تلاه سهم تكافل عمان للتأمين بواقع 6.47% وصولاً إلى سعر 0.130 ريال. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم تلاه سهم بنك صحار بواقع 907.3 ألف سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 866.5 ألف ريال تلاه سهم الغاز الوطنية بواقع 274.6 ألف ريال.





السوق الأردنية تتراجع

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.98% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2140.07 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2554 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 52 شركة واستقرار لأسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت قطاعات السوق الـ 3 بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.15% تلاه القطاع المالي بنسبة 1.09% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.25%.