"الشارقة الإسلامي" يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في "ناسداك دبي"

الشارقة 24 – وام:

قام سعادة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي بقرع جرس افتتاح بورصة ناسداك دبي، وذلك إيذاناً بإدراج البنك صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وذلك بحضور سعادة حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبيـ وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من مصرف الشارقة الإسلامي والبورصة.

ويدعم هذا الإدراج استمرارية توسع الأنشطة المالية والاستثمارية من جانب مصرف الشارقة الإسلامي من خلال شبكته الممتدة في جميع أنحاء الدولة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات الدولية نيابة عن العملاء من الأفراد والمؤسسات.

ويعد هذا الإدراج الثالث لمصرف الشارقة الإسلامي في ناسداك دبي البورصة العالمية في المنطقة، وذلك بعد إدراجي صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لكل إدراج في عامي 2015 و2016.

وقال سعادة محمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، "يبرز الاهتمام الكبير من المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا بأحدث إصدارات المصرف من الصكوك، استمرارية الثقة على المستويين الإقليمي والدولي في أدوات الائتمان التي يصدرها مصرف الشارقة الإسلامي، حيث يقوم المصرف بتطوير وتوسيع نطاق مجموعة خدماته لتلبية احتياجات قطاع أكبر من العملاء، معرباً عن سعادته بالنجاح في تحقيق أهداف المصرف التسعيرية واستراتيجيات تنويع مصادر تمويله في سوق يشهد منافسات من قبل جهات الإصدار".

وأضاف سعادته، أن إدراج صكوك المصرف في ناسداك دبي - بوصفها البورصة العالمية في المنطقة والمركز الرائد عالمياً لإدراجات الصكوك - يدعم حضوره الدولي في ظل المعايير التنظيمية الرفيعة المستوى التي تقدمها البورصة، موجهاً الشكر إلى المستثمرين على ثقتهم في المصرف وإلى جميع فريق العمل في البورصة والمصرف.

من جانبه قال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، إن هذا الإدراج من جانب مصرف الشارقة الإسلامي يضيف مزيداً من الزخم إلى المبادرة الناجحة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عام 2013.

يذكر أن أحدث إدراج لمصرف الشارقة الإسلامي البالغ قيمته 500 مليون دولار أميركي كان في 18 أبريل الماضي.