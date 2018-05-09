حرة مطار الشارقة تستعرض مزاياها الاستثمارية في قطاع التجميل

الشارقة 24:

تعرض هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي خدماتها ومرافقها المتطورة الداعمة لقطاع التجميل خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ 23 لمعرض "بيوتي ورلد الشرق الأوسط 2018" أكبر معرض تجاري متخصص في العالم لمستحضرات وأدوات الزينة وصناعة التجميل، الذي يستضيفه مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري بمشاركة عدد كبير من أبرز شركات تصنيع العطور الإقليمية والدولية والمتخصصين في صناعة التجميل بكافة تفاصيلها من مختلف دول العالم.

وتأتي هذه المشاركة تماشياً مع استراتيجية الهيئة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما يتناسب مع سياسة التنويع الاستثمارية حيث تستعرض الهيئة خدماتها المتكاملة أمام أكثر من 1700 عارض من 62 دولة حول العالم، بالإضافة الى عشرات الآلاف من الزائرين للمعرض المهتمين بهذا القطاع، حيث يوفر هذا المعرض منصّة مثالية للتواصل بين المختصيّن والمورّدين والمستثمرين وأصحاب الخبرات والأعمال.

وأشار سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية إلى أهمية المشاركة في معرض "بيوتي ورلد" باعتباره من أكبر وأهم المعارض التجارية المتخصصة في مستحضرات وأدوات الزينة والعطور وصناعة التجميل على مستوى العالم، وكونه يشكل فرصة ذهبية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع إلى الشارقة من خلال المنطقة الحرة، بالإضافة إلى أن هذا المعرض يعد مكاناً مثالياً للتواصل مع كبرى الشركات والمتخصصين بهذه الصناعة إضافة إلى الاطلاع على أحدث تطورات القطاع الذي يحقق معدلات نمو كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي عرض ما نقدمه من تسهيلات استثمارية جاذبة ترتقي إلى أرقي المستويات، والتعريف بأبرز المزايا التنافسية والحلول الاستثمارية التي ننفرد بتقديمها للمتعاملين الحاليين والمحتملين الراغبين في تأسيس أو توسعة أعمالهم في المنطقة، للوصول الى الأسواق المحلية والعالمية في هذا القطاع.

هذا ويشهد قطاع التجميل في حرة مطار الشارقة نمواً ملحوظاً إذ تضم المنطقة عدداً كبيراً من الاستثمارات التجارية والصناعية العاملة في قطاع العطور تحديداً والصناعات التجميلية الأخرى بشكل عام من خلال تواجد أهم الأسماء والعلامات التجارية ذات الحضور والانتشار العالمي، ويأتي ذلك نتيجة للتسهيلات المميزة والاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة بهذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.

وقد شهدت منصة الهيئة في المعرض حضوراً وإقبالاً مميزاً من قبل الزوار والعارضين، حيث قدم فريق الهيئة عروضاً توضيحية تناولت الفوائد التي توفرها حرة مطار الشارقة للمستثمرين، بالإضافة لتقديم تعريف بآخر مبادراتها ومشاريعها التوسعية حيث تم إضافة مساحات جديدة من الأراضي الصناعية والتجارية للمنطقة لتحقيق خططها وطموحاتها المستقبلية، وتشمل المساحات الجديدة إنشاء مستودعات جديدة وتعبيد الطرق الداخلية وإنشاء مكاتب تجارية جديدة للمستثمرين وسكن عمال وغيرها من مشروعات البنية الأساسية.

وتستقطب المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي كبريات الشركات التي تعمل في مختلف الأنشطة وفي مختلف القطاعات حيث تضم أكثر من 7500 شركة تعمل بمختلف القطاعات التجارية والصناعية والخدمية ويأتي ذلك في إطار توفير الإمكانيات والمقومات الأساسية لجذب المزيد من هذه الاستثمارات من رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية والمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لتشجيع وحماية الاستثمارات القائمة بأنواعها، كما حققت المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية معدلات نمو مميزة في عدد الشركات العاملة بها وحجم الاستثمارات التي توظفها هذه الشركات.

ويأتي ذلك نتيجة تبني الهيئة لأفضل المعايير الدولية في تقديم الخدمات النوعية التي تساعد في جذب الاستثمارات للعمل بجو استثماري آمن وبنية تحتية قوية وإدارة حديثة بعيدة عن البيروقراطية، وحرية انتقال رؤوس الأموال، وكذلك الإعفاء الكامل من الضرائب على المنتجات والجمارك على المواد المستوردة لهذه المناطق والمصدرة منها للخارج، بالإضافة للملكية الكاملة للشركة، مما يتيح فرصاً كبيرة للصناعات والمنشآت التجارية والخدمية للنجاح، إذ أن توفير التسهيلات للاستثمارات الحرة تتصدر أولويات الهيئة.