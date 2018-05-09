خالد المدفع: "الصناعات الأردنية" يسهم في تنشيط الحركة السياحية بالشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:





قال سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، إن تنظيم معرض الصناعات الأردنية في الإمارات، يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الشارقة والأردن كونه يُعد الأول من نوعه في المنطقة ويُعنى بإبراز المنتجات والصناعات الأردنية في إمارة الشارقة، معتبراً أنه خطوة عملية مهمة لتعريف مجتمع الأعمال الإماراتي وعامة الجمهور بمقومات التجارة والسياحة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.



وأشاد خالد المدفع بمبادرة غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبالجهود التي بذلتها لدعم تنظيم ونجاح الحدث بالتعاون مع مركز إكسبو الشارقة، معرباً عن أمله بأن يحقق المعرض الأهداف المرجوة منه، وأن يكون إضافة نوعية جديدة إلى قائمة الفعاليات الاقتصادية والسياحية والتجارية التي تشهدها الشارقة على مدار العام، وأن يسهم في تنشيط الحركة السياحية في الإمارة وفي تعريف الجمهور والزوار بجمالية الشارقة والدولة، وكذلك في تسليط الضوء على وجهها الحضاري المشرق.