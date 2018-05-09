وزير الصناعة والتجارة الأردني يشيد بدعم غرفة الشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

قال المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني لـ "الشارقة 24"، إن معرض الصناعات الأردنية في إكسبو الشارقة يهدف إلى إيجاد شراكات حقيقية ما بين قطاعي الأعمال في الإمارات والأردن، مشيراً إلى وجود تطلعات لتطوير هذا الحدث وعقده بوتيرة سنوية بهدف التعريف بالمنتجات الأردنية التي قطعت شوطاً كبيراً على مستوى الجودة، وباتت تُصدّر لأكثر من 120 دولة حول العالم، وكذلك تعريف المستثمر الأردني بالفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات عموماً والشارقة خصوصاً، وصولاً إلى تحقيق تكامل وشراكة حقيقية ما بين رجال الأعمال الإماراتيين والأردنيين للاستفادة من الفرص والإمكانيات الكبيرة المتاحة والمصالح المشتركة وتعزيز الانتشار في الأسواق العالمية.

وأشاد القضاة بالجهود التي أثمرت عن تنظيم أول وأكبر معرض من نوعه للصناعات الأردنية في الإمارات، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للترابط التاريخي بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، وتشكل محطة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين.

كما أثنى على الدعم الذي قدمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومركز إكسبو الشارقة وكافة الجهات الداعمة والراعية لضمان نجاح هذا الحدث، معرباً عن أمله بأن يكون المعرض فرصة مؤاتيه للتعريف بالمنتجات الوطنية الأردنية في الأسواق الإماراتية من جهة، ولقيام علاقات شراكة واستثمارات متبادلة ومنصة تواصل بين مجتمع الأعمال الأردني ونظيره الإماراتي.