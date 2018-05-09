النفط يقفز أكثر من 2% بعد انسحاب أميركا من اتفاق إيران النووي

الشارقة 24 - رويترز:

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوى لها في 3 أعوام ونصف العام، الأربعاء، بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق نووي دولي مع إيران، وهي خطوة من المرجح أن تحد من صادرات الدولة العضو في منظمة أوبك من الخام في سوق يعاني بالفعل شح المعروض.

وأعلن ترامب مساء الثلاثاء انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق المبرم عام 2015، مما يزيد مخاطر الصراع في الشرق الأوسط ويثير حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية.

وارتفع خام القياس العالمي إلى 75.76 دولار للبرميل إلى أعلى مستوى خلال جلسة يوم الأربعاء مسجلاً أفضل أداء له منذ نوفمبر 2014، وكان بلغ 76.66 دولار للبرميل في الساعة 0137 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 1.81 دولار أو ما يعادل 2.4 % عن آخر إغلاق له.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.51 دولار، أو ما يعادل 2.2 %، إلى 70.61 دولار للبرميل ليقترب أيضاً من أعلى مستوياته منذ أواخر 2014.