الأحمر يطغى على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة، الثلاثاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.47% لتقفل عند مستوى 2948.84 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 1.29% لتقفل عند مستوى 8012.59 نقطة. وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.20% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4785.82 نقطة. وتراجعت السوق البحرينية بواقع 0.42% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1273.20 نقطة. وفي المقابل تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.43% في ظل أداء سلبي لكافة القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4691.37 نقطة. وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.18% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2161.21 نقطة.

سوق دبي تواصل تراجعها

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تراجع في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.00 نقطة أو ما نسبته 0.47% ليقفل عند مستوى 2948.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 207.8 مليون سهم بقيمة 313.7 مليون درهم نفذت من خلال 3444 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بواقع 1.39% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.72%، وفي المقابل كان قطاع العقارات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.04% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.91%.

وسجل سعر سهم تبريد أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.30% وصولاً إلى سعر 1.78 درهم تلاه سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 1.42% وصولاً إلى سعر 0.285 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 5.14% وصولاً إلى سعر 1.66 درهم تلاه سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 4.55% وصولاً إلى سعر 0.629 درهم.

تراجع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تراجع في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8012.59 نقطة خاسراً بواقع 104.83 نقطة أو ما نسبته 1.29%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 191.4 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 166 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تجزئة السلع الكمالية المرتفعة بنسبة 0.05%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الإعلام بواقع 7.79% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 5.33%.

وسجل سعر سهم بدجت السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.74% وصولاً إلى سعر 34.90 ريال تلاه سهم اللجين بنسبة 2.69% وصولاً إلى سعر 30.20 ريال، في المقابل سجل سعر سهم عناية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 12.28 ريال تلاه سهم زين السعودية بنسبة 9.95% وصولاً إلى سعر 7.24 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 34.3 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 26.7 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 561.1 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 554.7 مليون ريال.

السوق البحرينية تتراجع

تراجعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من قطاعي الاستثمار والبنوك، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1273.20 نقطة خاسراً بواقع 5.40 نقطة أو ما نسبته 0.42%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 753.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 6.15 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 8.98 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.97 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.37% وصولاً إلى سعر 0.370 دولار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.88% وصولاً إلى سعر 0.230 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 9.94% وصولاً إلى سعر 0.770 دينار تلاه سعر سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 5.00% وصولاً إلى سعر 0.095 دولار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 780.5 ألف سهم.

خسائر في السوق الكويتية

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.68 نقطة أو ما نسبته 0.20% ليقفل عند مستوى 4785.82 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 26.4 مليون سهم بقيمة 9 ملايين دينار نفذت من خلال 1570 صفقة.

وسجل سعر سهم جي اف اتش نسبة ارتفاع بواقع 2.91% وصولاً إلى سعر 106 فلوس تلاه سهم أجيليتي بنسبة 1.98% وصولاً إلى سعر 877 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم أهلي متحد أعلى نسبة تراجع بواقع 2.78% وصولاً إلى سعر 175 فلساً تلاه سهم زين بنسبة 2.04% وصولاً إلى سعر 384 فلساً. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.7 مليون سهم تلاه سهم زين بواقع 4.2 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.7 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 4.2 مليون دينار.

تراجع للسوق العمانية

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بضغط من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 20.36 نقطة أو ما نسبته 0.43% ليقفل عند مستوى 4691.37 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 10.8 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 699 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار لأسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.67% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.43% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.38% وصولاً إلى سعر 0.344 ريال تلاه سهم بنك العز الإسلامي بواقع 1.27% وصولاً إلى سعر 0.080 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم عمان والإمارات القابضة أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.51% وصولاً إلى سعر 0.127 ريال تلاه سهم الجزيرة للخدمات بواقع 3.57% وصولاً إلى سعر 0.162 ريال. واحتل سهم بنك ظفار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.7 مليون سهم تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 1.5 مليون سهم. واحتل سهم العمانية للاتصالات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 684.5 ألف ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 307.1 ألف ريال.

السوق الأردنية تتراجع

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة اليوم ليتراجع مؤشرها بنسبة 0.18% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2161.21 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار نفذت من خلال 2462 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 36 شركة واستقرار لأسعار أسهم 37 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.11%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.92% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.16%.