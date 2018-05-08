انطلاق معرض الصناعات الأردنية في "إكسبو الشارقة" الأربعاء

الشارقة 24:

ينطلق الأربعاء "معرض الصناعات الأردنية في الإمارات"، الأكبر من نوعه على مستوى الدولة، الذي يُنظمه مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتقام فعالياته في مركز اكسبو الشارقة.

ويضم المعرض الذي يستمر لغاية 14 مايو الجاري، نخبة متميزة من الشركات الأردنية، التي تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة، وتعرض تشكيلة واسعة من الصناعات والمنتجات الأردنية الفاخرة، كالصناعات الحجرية والصخرية والبلاستيكية والغذائية والحرفية والأدوات المنزلية والملابس والأحذية، إلى جانب عدد من الشركات العقارية.