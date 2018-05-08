"العربية للطيران" تبدأ رحلاتها المباشرة بين الإسكندرية وميلانو

الشارقة 24:

أعلنت "العربية للطيران مصر"، عن بدئها بتسيير رحلاتها المباشرة بين مصر وإيطاليا، وذلك من خلال رحلتين أسبوعيتين إلى مدينة ميلانو، انطلاقاً من مركزها الرئيسي في الإسكندرية، وكانت الرحلة الافتتاحية للناقلة والتي حملت الرقم E5103 قد حطت في مطار بيرغامو الدولي في مدينة ميلانو الجمعة 4 مايو الجاري، في تمام الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي، حيث كان في استقبالها وفد من كبار المسؤولين في شركة "العربية للطيران"، ومطار بيرغامو الدولي، على رأسهم عادل العلي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وإيميليو بيلينغاردي، الرئيس التنفيذي لمطار بيرغامو الدولي، إضافة إلى حشد من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام الإيطالية.

واستهلت "العربية للطيران" خدماتها المباشرة برحلتين أسبوعيتين يومي الجمعة والأحد في موعدين مختلفين، حيث تنطلق رحلة الذهاب يوم الجمعة من مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية في تمام الساعة 16:10 مساءً، لتحط في مطار بيرغامو الدولي في تمام الساعة 19:45 مساءً بالتوقيت المحلي، في حين تقلع رحلة الإياب من ميلانو في تمام الساعة 20:30 في ذات اليوم، لتحط في الإسكندرية في تمام الساعة 24:00 بالتوقيت المحلي.

أما رحلة يوم الأحد، فتنطلق رحلة الذهاب من مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية في تمام الساعة 07:10 صباحاً لتحط في مطار بيرغامو الدولي في ميلانو، في تمام الساعة 10:45 صباحاً بالتوقيت المحلي، بينما تقلع رحلة الإياب في ذات اليوم من ميلانو في تمام الساعة 11:30 صباحاً، لتحط في الإسكندرية في تمام الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي.

وأكد عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تمثل إضافة مدينة ميلانو إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من مركزنا الرئيسي في الإسكندرية، جزءاً أساسياً من التزام العربية للطيران مصر، الدائم بتوفير أفضل خيارات السفر لعملائنا إلى وجهات سياحية متميزة وبأسعار مناسبة، وبما أن إيطاليا تعتبر سوقاً مهمة بالنسبة إلى العربية للطيران، فإننا سعداء بإطلاق خدماتنا المباشرة إلى ميلانو من مركزينا الرئيسيين في مصر والمغرب، إذ إننا نؤمن بشدة بالدور الكبير الذي تلعبه شركات الطيران في وصل الشعوب والثقافات المختلفة ببعضها البعض، حيث تحتضن إيطاليا إحدى أكثر الثقافات غنى وتميزاً في العالم، إضافة إلى كونها مقصداً سياحياً عالمياً، ونحن سعداء للغاية بإتاحة الفرصة أمام عملائنا لزيارة ولاستكشاف هذه الوجهة الرائعة".

وتسير "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 150 وجهة عالمية، انطلاقاً من 4 مراكز رئيسية متوزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.