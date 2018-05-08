سامي الهواربي: "التفاهم" مع "الشارقة" يسهم بنشر ثقافة التحكيم المؤسسي

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أكد سامي الهواربي، مدير المحكمة الدولية للتحكيم، التابعة لغرفة التجارة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، أن الاتفاقية بين "المحكمة"، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، تأتي في الوقت الذي افتتحت به محكمة التحكيم الدولية، مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في إمارة أبوظبي، إلى جانب قيام مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي مؤخراً، بإطلاق قواعد المركز التحكيمية الجديدة، وهو ما يتماشى مع أهداف الطرفين الرامية إلى تعميم ونشر ثقافة التحكيم المؤسساتي، ضمن مختلف أوساط قطاعات الأعمال، والعاملين والمختصين في مجال التحكيم في دولة الإمارات بشكل خاص، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وهو ما يستدعي القيام بنشاطات وفعاليات مشتركة، وبخاصة ضمن إطار الدورات التدريبية والبرامج التوعية والندوات، التي تستوجب التعريف بغرفة التجارة والدولية، ومركز "تحكيم" إلى جانب التعريف بالتحكيم، ودوره وأهميته بشكل عام.