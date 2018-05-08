الكسيس مور: مذكرة "التفاهم" مع "تحكيم" تولدت من واقع ثقتنا بالمركز

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

صرح الكسيس مور، رئيس محكمة التحكيم الدولية، بأن مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الدولية، ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، تهدف إلى توطيد العلاقات فيما بين غرفة التجارة الدولية ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، والتي تولدت من واقع الثقة التي توليها الغرفة بمركز "تحكيم"، والمصداقية التي يحظى بها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.

وأضاف: تنبع أهمية هذه الاتفاقية ما بين الطرفين، في دورها بتعزيز مبادئ التعاون المستندة إلى الخبرة المحلية، من جهة مركز "تحكيم" و"الدولية" من جهة الغرفة، وما ينتج عنه من توافق وتطابق ثقافي وقانوني ولغوي، من خلال تقديم برامج تدريبية مشتركة باللغتين العربية والإنجليزية.