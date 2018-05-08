سلطان بن هده يفتتح متجر "تو إكس إل" في الشارقة

الشارقة 24:

أعادت شركة "تو إكس إل"، والتي تعتبر من العلامات التجارية الرائدة في مجال الأثاث الفاخر والديكور المنزلي الراقي في الإمارات، إطلاق متجرها الكبير في الشارقة بتصميم وطلة جديدة وخيارات أكثر تنوعاً ومساحة أكبر، حيث تصل مساحته إلى 71,000 قدماً مربعاً ليكون بذلك أكبر متجر ديكور وأثاث منزلي في الإمارات اليوم، وتتوزع هذه المساحة على 3 طوابق، وتحتوي على أحدث تصاميم غرف المعيشة وغرف النوم والطعام، تم توزيعها بطريقة احترافية لتعطي العملاء إحساساً بدفء البيت وفخامته.

وافتتح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة المعرض الجديد رسمياً، بحضور كبار الشخصيات والضيوف والعملاء.

وعلق مدير عام متاجر "تو إكس إل" السيد سعود السعدي على الافتتاح قائلاً: "متجرنا في الشارقة هو من أقدم متاجرنا التي أسسناها بغرض تحقيق متطلبات العملاء من خلال توفير أرقى قطع الأثاث والديكورات المنزلية في الإمارات، وسيوفر متجرنا هذا الذي تم تجديده تجربة تسوق متميزة لكافة عملائنا الذين لا يرضون إلا بالأفضل، وقد خصصنا قسماً كاملاً للأثاث العصري دون التخلي عن مجموعتنا المتميزة من الأثاث الكلاسيكي التي يعشقها عملائنا، ومن خلال هذه التوسعة والتجديد سنضمن توفير خيارات أكثر لعملائنا من الأثاث والديكورات والإكسسوارات".