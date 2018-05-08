الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 2018

الشارقة 24 – رويترز:

صعد الدولار لأعلى مستوى منذ بداية 2018 أمام عملات منافسة، الثلاثاء، مع هبوط اليورو الذي دفع التجار إلى شراء العملة الأميركية رغم بعض المخاوف من أن تكون وتيرة صعودها أسرع من اللازم.

وارتفع الدولار نحو 4.5% أمام سلة من العملات المنافسة في 3 أسابيع، مع تبدد التوقعات بأن تحذو بنوك مركزية أخرى حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" في تطبيع السياسة النقدية.

وواصل الدولار مكاسبه الثلاثاء، وارتفع مؤشره الذي يقيس أداءه أمام سلة عملات بنسبة 0.4 % إلى 93.08 مع استمرار الأسواق في تصفية مراكز مدينة تراهن على انخفاض الدولار تكونت في الأشهر الأخيرة، مما دفع العملة الأميركية للصعود على مدى 3 أسابيع متتالية.