غرفة الشارقة تبحث التعاون مع الشركات القيرغستانية

الشارقة 24:

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الثلاثاء، لقاء عمل موسع بين رجال أعمال من الشارقة ونظرائهم من جمهورية قيرغستان، بهدف بحث مجالات التعاون التجاري الاستثماري، واكتشاف فرص الاستثمار وإقامة شراكات اقتصادية بين الجانبين، وضم الوفد المستثمرين وأصحاب الشركات القيرغستانية في قطاعات اقتصادية مختلفة، أبرزها قطاع صناعة وتجارة المواد الغذائية وقطاع مواد البناء والتشييد وقطاع الخدمات اللوجستية.

وفي بداية اللقاء الذي حضره إيبيك ماماتبيكوف قنصل عام جمهورية قيرغستان في دبي والإمارات الشمالية، أعرب عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات عن حرص غرفة الشارقة في بذل المزيد من الجهود لتقوية مجالات التعاون الاقتصادية مع مجتمع الأعمال في جمهورية قيرغستان، وأثر ذلك في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة عن ترحيب الغرفة في الإسهام بكافة الإمكانيات والوسائل المتاحة لدعم هذا التعاون، وأيضاً تحفيز القطاع الخاص المحلي بالشارقة في التعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية مع الجانب القرغستاني.

وقدم مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء عرضاً تعريفياً عن دور الغرفة في خدمة قطاع الأعمال المحلي ومبادراتها وبرامجها الهادفة إلى النهوض بأنشطة أعضائها المنتسبين، كما تطرق العرض تسليط الضوء على دور مركز الشارقة لتنمية الصادرات للترويج والتعريف بالمنتجات الصناعية والمحلية والبرامج والمشاركة في المعارض والملتقيات التي تستهدف دخولها إلى أسواق جديدة.