"الاقتصاد" تبحث سبل التعاون مع مؤسسة "ضمان"

الشارقة 24:

بحثت وزارة الاقتصاد مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، ومقرها في الكويت، سبل العمل المشترك لتنمية مناخ الاستثمار وتعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بدولة الإمارات وعلى صعيد المنطقة العربية عامةً.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة جمعة محمد الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع التجارة الخارجية، بالسيد فهد راشد الإبراهيم، المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والسيد محمد الشطي، مدير إدارة العمليات في المؤسسة. وقد حضر اللقاء الذي جرى في مقر الوزارة بدبي هند اليوحه، مديرة إدارة الاستثمار بوزارة الاقتصاد.

وأشاد سعادة جمعة الكيت بالدور الذي تقوم به مؤسسة "ضمان" في تعزيز البيئة الاستثمارية والتجارية العربية، وكذلك تزويد المعنيين بمجالات بالاستثمار، من مسؤولين ومستثمرين ورواد أعمال، بدراسات وتقارير وتحليلات وإحصاءات موثقة توضح مستجدات المشهد الاستثماري العالمي والعربي وآفاقه المستقبلية.

وأوضح سعادة جمعة الكيت أن الإمارات تعد محوراً استثمارياً بارزاً على الصعيدين العربي والعالمي، وأنه وفقاً لآخر تقرير صدر من مؤسسة "ضمان" والذي يحمل اسم "مناخ الاستثمار في الدول العربية - مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار 2017" جاءت الإمارات في المرتبة الأولى في مؤشر تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية، وكذلك الأولى في مؤشر تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الصادرة عن الدول العربية.

وأشار سعادته إلى أن هذه الريادة الاستثمارية للدولة تفتح مجالاً حيوياً لتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات المتخصصة بدعم الاستثمار، مرحباً سعادته بالتعاون مع مؤسسة "ضمان" وإمكانية الاستفادة من دورها في تشجيع وجذب الاستثمارات إلى دولة الإمارات، وتقديم التوصيات الفعالة لدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة، وتعزيز سياسات وآليات حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج.

كما ناقش سعادته مع مسؤولي المؤسسة سبل الترويج المتبادل للفرص الاستثمارية، وإطلاع المستثمرين العرب والأجانب على الفرص المتاحة في دولة الإمارات، وتعريف المستثمرين الإماراتيين في المقابل بالمشاريع والفرص المطروحة للاستثمار والشراكة في الدول العربية.

وأعرب سعادته عن اهتمام الوزارة بالعمل مع المؤسسة على إقامة ورش عمل وندوات تخدم قطاع الاستثمار في الدولة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في هذا الجانب، كما دعا المؤسسة إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي بصورة مستمرة وأكد توجيه دعوة رسمية بشكل دوري في هذا الصدد.

من جانبه، رحب السيد فهد الإبراهيم، المدير العام لمؤسسة "ضمان" بمحاور التعاون التي طرحها سعادة جمعة الكيت، مؤكداً أنها تلتقي مع رسالة وأهداف المؤسسة، حيث تسعى "ضمان" إلى تحفيز المستثمر العربي والأجنبي على زيادة الاستثمار من خلال حماية المشاريع الاستثمارية من عدد من المخاطر وفق معايير معينة، فضلاً عن خدمات تأمين الصادرات بما يرفع القدرات التجارية للدول العربية الأعضاء البالغ عددها 21 دولة.

كما أوضح الإبراهيم أن المؤسسة تقدم ورشات عمل ومؤتمرات عمل في عدة مجالات، منها كيفية جذب المستثمر الأجنبي إلى الدول العربية وحماية وضمان الاستثمارات، معرباً عن ترحيبه بعقد هذه الورشات في دولة الإمارات بالتعاون مع الوزارة والجهات المعنية الأخرى.

وأشار أيضاً إلى الدور الذي يمكن أن تؤديه المؤسسة في الترويج لبيئة وقطاعات ومشاريع الاستثمار في دولة الإمارات، وكذلك التعريف بالفرص الاستثمارية في الدول العربية الأعضاء، من خلال منشوراتها وفعالياتها الدورية والسنوية.