"حرة الحمرية" تحصد جائزة التميز للأعمال التجارية العالمية "2018BIZZ "

الشارقة 24:

فازت هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، بجائزة التميز للأعمال التجارية العالمية "Bizz 2018"، من قبل الاتحاد العالمي للأعمال التجارية (WORLDCOB)، وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقامه الاتحاد في العاصمة التشيكية براغ، بحضور سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وعـلـي سـعـيـد الـجـروان نـائـب الـمـديـر الـتـجـاري بهيئة المنطقة الحرة بالحمرية.

ويأتي حصول الهيئة على هذه الجائزة المرموقة عالمياً لالتزامها بتميز أعمالها وأدائها وفق أفضل الممارسات والاستراتيجيات العالمية المبتكرة، التي انعكست على جودة منتجاتها وخدماتها المقدمة وفق أرقى أنظمة الابتكار والابداع.

وعبر سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، عن سعادته لحصول الهيئة على هذه الجائزة وهذا التكريم من قبل اتحاد الاعمال العالمي بقوله "يشهد لهذه الجائزة وضمن فئاتها المختلفة بالمكانة العالمية المرموقة، إذ سيكون لها انعكاسات إيجابية مستقبلية على الهيئة.

ويعمل الاتحاد العالمي للأعمال (WORLDCOB) كمنظمة تجارية دولية تنشط في تعزيز وتطوير الأعمال في كافة أنحاء العالم، يضم الآلاف من الأعضاء في أكثر من 120 دولة، على تعزيز مكانة وحضور الشركات الرائدة وانتشارها على المستوى العالمي والاسهام في نمو تلك الشركات وتطورها.

وستعمل هيئة المنطقة الحرة بالحمرية بشكل وثيق مع الاتحاد لتحفيز المستثمرين لدى المنطقة لترشحهم لجوائز التميز BIZZ” “ وضمن مختلف الفئات، حيث عمل الاتحاد العالمي للأعمالWORLDCOB على تحفيز وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمشاركة في جوائزBIZZ ، كما عمل على تقديم سلسلة من الخدمات لرجال الأعمال في جميع أنحاء العالم ودعمهم للمشاركة في مختلف مجالات الجائزة وتصنيفاتها.