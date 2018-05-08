الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين مؤشرات أسواق المنطقة في ثاني تداولات الأسبوع في جلسة الإثنين، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.32% لتقفل عند مستوى 2962.84 نقطة وسط تراجع لغالبية القطاعات.

بينما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.04% لتقفل عند مستوى 8117.42 نقطة.

كما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.24% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4795.50 نقطة.

وارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.22% ليعلق مؤشرها العام عند مستوى 1278.61 نقطة.

وفي المقابل تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.14% في ظل أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4711.73 نقطة.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2165.12 نقطة.

سوق دبي ترتد هابطة بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الإثنين وسط تراجع في أداء قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 9.57 نقطة او ما نسبته 0.32% ليقفل عند مستوى 2962.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 153.2 مليون سهم بقيمة 251.2 مليون درهم نفذت من خلال 3015 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بواقع 1.35% تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.94%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.83% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.24%.

وسجل سعر سهم شركة عمان للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.71% وصولاً إلى سعر 1.95 درهم تلاه سهم بنك دبي التجاري بنسبة 6.10% وصولاً إلى سعر 4.00 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الصقر الوطنية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.59% وصولاً إلى سعر 1.98 درهم تلاه سهم اكتتاب بنسبة 7.12% وصولاً إلى سعر 0.300 درهم.





السوق السعودية تواصل ارتفاعها الطفيف وسط تباين أداء القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة يوم الإثنين وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8117.42 نقطة رابحاً بواقع 3.55 نقطة او ما نسبته 0.04%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 158.9 مليون سهم بقيمة 3.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 63 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 116 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع إنتاج الأغذية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.43% تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.81%، وفي المقابل كان قطاع المرافق العامة على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.77% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.10%.

وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.89% وصولاً إلى سعر 71.70 ريال تلاه سهم مبكو بنسبة 4.21% وصولاً إلى سعر 25.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 9.91% وصولاً إلى سعر 12.18 ريال تلاه سهم وفرة بنسبة 4.60% وصولاً إلى سعر 14.94 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42.4 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 22.9 مليون سهم. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 548.9 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 543.3 مليون ريال.





ارتفاع آخر للسوق البحرينية وسط تراجع ملموس لمؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بدعم من قطاعي الاستثمار والخدمات، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1278.61 نقطة رابحاً بواقع 2.82 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2 مليون سهم بقيمة 420.3 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 7.24 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 2.05 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.88% وصولاً إلى سعر 0.855 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.88% وصولاً إلى سعر 0.228 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.82% وصولاً إلى سعر 0.605 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 690.2 ألف سهم تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 659 ألف سهم.





محطة خضراء للسوق الكويتية في ثاني تداولات الأسبوع

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الإثنين وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 11.44 نقطة أو ما نسبته 0.24% ليقفل عند مستوى 4795.50 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.6 مليون سهم بقيمة 5.3 مليون دينار نفذت من خلال 946 صفقة.

وسجل سعر سهم خليج ب نسبة ارتفاع بواقع 2.00% وصولاً إلى سعر 255 فلس تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.98% وصولاً إلى سعر 103 فلس، في المقابل سجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة تراجع بواقع 2.64% وصولاً إلى سعر 700 فلس تلاه سهم بنك بوبيان بنسبة 0.81% وصولاً إلى سعر 490 فلس. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.4 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 3.2 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.7 مليون دينار تلاه سهم خليوطني بواقع 614.1 ألف دينار.

السوق العمانية تواصل تراجعها بضغط ترأسه قطاع الصناعة

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الإثنين بضغط من قطاعي الصناعة والمال، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 6.74 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل عند مستوى 4711.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 23.4 مليون سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نفذت من خلال 995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 11 شركة واستقرار لأسعار اسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.27%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.10% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.

وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 9.09% وصولاً إلى سعر 0.336 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 3.91% وصولاً إلى سعر 0.133 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم مسقط للتمويل أعلى نسبة تراجع بنسبة 3.85% وصولاً إلى سعر 0.100 ريال تلاه سهم مدينة مسقط للتحلية بواقع 3.45% وصولاً إلى سعر 0.140 ريال. واحتل سهم الشرقية للاستثمار القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 5.8 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 3.2 مليون سهم. واحتل سهم الشرقية للاستثمار القابضة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 783.5 ألف ريال تلاه سهم الغاز الوطنية بواقع 414.8 ألف ريال.

السوق الأردنية ترتفع بدعم من قطاعي الخدمات والمال

سجلت السوق الأردنية ارتفاعاً بعد تعاملات جلسة يوم الإثنين ليرتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.25% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2159.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.4 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار نفذت من خلال 2137 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 39 شركة واستقرار لأسعار أسهم 25 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.33%، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.41% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.31%.