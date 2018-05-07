"غرفة الشارقة" تستضيف "ملتقى أفضل الممارسات 2018"

الشارقة 24:





أكدت جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، حرصها على مواصلة تعزيز الشراكة الفاعلة مع مختلف قطاعات العمل، في سبيل تطبيق أرقى معايير الجودة، وترسيخ ثقافة التميز، واعتماد أفضل الممارسات في مؤسسات القطاع الخاص، على مستوى إمارة الشارقة والدولة، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك خلال "ملتقى أفضل الممارسات 2018" الذي عُقد الإثنين بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور سعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، ومحمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وندى الهاجري المنسق العام للجائزة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في الإمارة والدولة، إلى جانب عدد من قناصل الدول الشقيقة والصديقة، وإسراء مبيضين مدير فرع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في الشرق الأوسط.

وشهد الملتقى الذي يُعتبر إحدى الفعاليات السنوية المنبثقة عن "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي"، التي تنظمها غرفة الشارقة في إطار مهامها وجهودها الدؤوبة الرامية إلى تنظيم الحياة الاقتصادية والقطاعات الصناعية ومختلف المهن في الإمارة، الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة لدورة عام 2018، وذلك وسط مشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص والمنشآت الفائزة بدورة الجائزة السابقة، والشركات الراغبة في الاشتراك بالجائزة في دورتها المقبلة.

وأكد سعادة خالد جاسم المدفع، الحرص على تطوير جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي وملتقى أفضل الممارسات بوتيرة مستدامة، مشدداً على أن الجائزة لن تدّخر جهداً في سبيل توسيع دائرة الشراكة والتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية المتخصصة في إدارة الجودة وفي مقدمتها "المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة" التي تحظى بمكانة مرموقة وعريقة، حيث تمثل معاييرها أحد أرقى النماذج العالمية المعتمدة في مجالي الجودة والتميّز.

وقال المدفع إن مُلتقى أفضل الممارسات يُعتبر من ثوابت جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وإحدى محطاتها الرئيسية ونقطة الانطلاق السنوية نحو تنظيم دورة جديدة ومتجددة من الجائزة شكلاً ومضموناً، لتواصل الجائزة مسيرتها الرائدة من أجل تحقيق الريادة في إطلاق المبادرات النوعية التي تُعزّز ثقافة الجودة والتميز باعتبارهما ركيزتي الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، على مستوى الشارقة والدولة ومجلس التعاون الخليجي.

واعتبر عضو مجلس أمناء الجائزة، أن الملتقى هو فرصة مؤاتية كل عام للبحث والتشاور حول أفضل وأحدث الممارسات المتّبعة في إدارة الجودة، نظراً لانعكاسها الإيجابي على نشاط المنشآت الاقتصادية وأبعادها الاستراتيجية، في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، التي تشهدها دولتنا على كافة الأصعدة على وجه العموم، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص.

من جانبها، استعرضت إسراء مبيضين مدير فرع المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) في الشرق الأوسط، منهجية عمل النموذج الأوروبي لإدارة الجودة وآلياته التطبيقية العلمية، وأثر ونتائج توافق أداء مؤسسات القطاع الخاص مع معايير هذا النموذج وأهميته في تحفيز العاملين في الشركات على الإنتاجية وتطوير أدائهم، مقدمة شرحاً حول مراحل بناء التميز في الابتكار وتأثيره على رفع مؤشر الجودة وتحقيق الاستدامة المؤسسية.

من جهتها، أكدت ندى الهاجري منسق عام الجائزة، على أهمية ملتقى أفضل الممارسات في عرض تجارب وإنجازات المؤسسات الفائزة بالجائزة بما يسهم في تعميم وتبادل المعرفة على أوسع نطاق، معلنة عن أن الجائزة تستعد لإطلاق فعاليات الدورة الجديدة في الفترة القريبة المقبلة، والترويج لها على مستوى الدولة ودول الخليج الشقيقة لجذب أكبر عدد من مؤسسات القطاع الخاص للمشاركة في الجائزة وتعزيز ثقافة الجودة والتميز وتطبيق أفضل الممارسات في مجتمع الأعمال الإماراتي والخليجي.