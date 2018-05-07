بنك الشارقة يعلن عن "نتائجه المالية"

الشارقة 24:

أعلن بنك الشارقة، الإثنين، عن نتائجه المالية الموحدة للفترة المنتهية بتاريخ 31 مارس 2018، وجاءت أبرز النتائج المالية كالتالي:

بلغ إجمالي الموجودات 29.932 مليون درهم إماراتي، بانخفاض بمعدل 2 % مقارنة مع 31 ديسمبر 2017، وبلغ صافي القروض والسلفيات 16.659 مليون درهم إماراتي، بانخفاض بمعدل 5 % مقارنة مع 31 ديسمبر 2017، وبلغ إجمالي ودائع العملاء 21.037 مليون درهم إماراتي، بانخفاض بمعدل 3% مقارنة مع 31 ديسمبر 2017.

وارتفع الربح الصافي للربع الأول إلى 84 مليون درهم إماراتي، بمعدل 45 % مقارنة مع 31 مارس 2017.