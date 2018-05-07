"المالية المركزية" تنظم ورشة تعريفية حول ضريبة "القيمة المضافة"

الشارقة 24:

مواصلة لجهودها في التوعية والتعريف بالقوانين والتشريعات الضريبية، وتعزيز الثقافة الضريبية، وتطوير مهارات وقدرات الموظفين الماليين العاملين في الجهات الحكومية، للارتقاء بالممارسات والتطبيقات الضريبية، عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، الأحد، ورشة تعريفية حول منهجية إعداد الإقرار الضريبي، وآلية الدفع والاسترداد لضريبة القيمة المضافة في مقر القيادة العامة لشرطة الشارقة، بهدف تعريف المسؤولين الماليين فيها بكيفية إعداد الإقرار الضريبي، وآلية الدفع والاسترداد، والأمور الضريبية الأخرى.

وحضر الورشة التي قدمها الدكتور فلاح الحسيني، مستشار الدراسات والبحوث في دائرة المالية المركزية، عدد كبير من مسؤولي وموظفي الإدارة المالية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، والإدارات الأخرى التي تتعامل مع ضريبة القيمة المضافة.