"خلّك تاجر" برنامج لإعداد رواد الأعمال في "ناشئة الشارقة"

الشارقة 24:

تنطلق مساء يوم غد الإثنين في مركز ناشئة واسط، فعاليات المرحلة الثالثة من الدبلوم المصغر في ريادة الأعمال "خلّك تاجر"، الذي تنظمه ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، ويقدمه المستشار والإعلامي هزاع إبراهيم المنصوري.

صُمم البرنامج خصيصاً للناشئة في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة، بهدف تدريبهم على أساسيات التجارة، وتهيئتهم لدخول عالم الأعمال، وتعريفهم بأهمية المال في حياتنا، وتعزيز قدراتهم على إيجاد مصادر دخل إضافية، بمحتوى شائق ومبسط، بعيداً عن جفاف الأرقام، وبما يتناسب مع أعمارهم، هذا إلى جانب تعريفهم بأبرز المعالم السياحية في إمارة الشارقة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية فيها.

تُنفذ المرحلة على مدار ثلاثة أيام متتالية بمشاركة 19 ناشئاً من منتسبي مركز ناشئة واسط، وطلاب مدارس مدينة الشارقة، ويتم خلالها تدريب المشاركين على الإدارة المالية للمشاريع الاقتصادية، وكيفية عمل الفواتير، إضافة إلى أهم الخبرات المالية والإدارية الكفيلة بتحويل الأفكار إلى استثمارات واعدة، تنفذ على أرض الواقع بطريقة سهلة ومبسطة.

وكان المشاركون قد تعلموا مجموعة من المهارات والفنون في المرحلتين الأولى والثانية، تمثلت في آلية التفكير والنقد البنّاء للأفكار، وفن اختيار الفكرة التي تتناسب معهم، إضافة إلى كيفية تحويل الفكرة إلى مشروع، واستمراريته والمحافظة على النجاح.

وقدم هزاع المنصوري شرحاً وافياً للشباب حول فنون التسويق المؤثرة وأهم الأدوات الفعالة وطرق التسويق للمنتج أو المشروع، التي تضم التسويق المباشر وكيفية التعامل مع الآخرين والتواصل معهم، مروراً بأدوات التسويق التقليدية من ملصقات ونشرات، مع التركيز على التسويق الإلكتروني، وكيف نتواجد في عالمه الافتراضي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وطرق عرض منتجاتنا ومهارات إقناع الجمهور بشرائها.

وتخلل المرحلتين الأولى والثانية مجموعة من الزيارات التفاعلية التي تم اختيارها بعناية فائقة تتناسب مع اهتمامات وميول الناشئة، منها مؤسسة الشارقة للأوراق المالية للتعرف إلى كيفية شراء أسهم واستثمارها في مشاريع قائمة، واستكشفوا أنواع السيارات الكلاسيكية المختلفة في متحف الشارقة للسيارات القديمة، وزار الناشئة جمعية الشارقة التعاونية فرع القرائن، للتعرف إلى مرافق الجمعية وأقسامها المتعددة، وأنظمة البيع المختلفة بالجملة والقطعة، والفرص المتاحة بها، وكيف تسوق لمنتجاتها، مع التأكيد على ضرورة قراءة الملصق الغذائي للمنتجات.

كما اصطحب المستشار المنصوري الناشئة، في زيارة إلى مشروعات قائمة، والتقوا أصحابها من رواد الأعمال والكوادر الإماراتية بهدف تعزيز فكرة العمل لديهم كأصحاب مشاريع تجارية، حيث زار الناشئة مستر بولش، وتحدث معهم جمال الجناحي عن خلاصة خبرته، وأسرار هذا القطاع الخاصة باختيار اللون وكيفية حماية صبغ السيارات، كما زاروا ساقو كافيه، والتقوا صاحبه خالد المطروشي الذي استعرض لهم فلسفته الخاصة في صناعة وتقديم الآكلات الإماراتية بنكهة عصرية وطريقة مبتكرة.

الجدير بالذكر، أن برنامج خلّك تاجر يحظى بدعم العديد من مؤسسات المجتمع المحلي لإمارة الشارقة ومنها، جزيرة النور التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، جمعية الشارقة التعاونية فرع القرائن، ومؤسسة الشارقة للأوراق المالية إضافة إلى رائدي الأعمال جمال الجناحي وخالد المطروشي.