الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين مؤشرات أسواق المنطقة في أولى تداولات الأسبوع في جلسة الأحد، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.83% لتقفل عند مستوى 2972.41 نقطة وسط ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.

كما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.08% لتقفل عند مستوى 8113.87 نقطة.

وفي المقابل تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.16% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4784.06 نقطة.

فيما ارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.97% ليعلق مؤشرها العام عند مستوى 1275.79 نقطة.

بينما تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.15% في ظل سلبي لقطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4718.48 نقطة.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.34% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2159.74 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 2972.41 0.83 % السعودية 8113.87 0.08 % الكويت 4784.06 0.16 % سالب البحرين 1275.79 0.97 % عمان 4718.48 0.15 % سالب الأردن 2159.74 0.34 % سالب

ارتفاع شبه جماعي لقطاعات سوق دبي في أولى تداولات الأسبوع

ارتفعت سوق دبي في تعاملات الأحد وسط ارتفاع في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 24.42 نقطة او ما نسبته 0.83% ليقفل عند مستوى 2972.41 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 240.6 مليون سهم بقيمة 288.5 مليون درهم نفذت من خلال 3144 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 6 شركات واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بواقع 0.45%، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 1.82% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.62%.

وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.55% وصولاً إلى سعر 0.287 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 10.48% وصولاً إلى سعر 1.37 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أرابتك أعلى نسبة تراجع بواقع 3.17% وصولاً إلى سعر 1.83 درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 2.09% وصولاً إلى سعر 22.51 دولار. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 129.6 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 32.1 مليون درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 97.2 مليون سهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 28.9 مليون درهم.

ارتفاع متواضع في السوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة الأحد وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8113.87 نقطة رابحا بواقع 6.40 نقطة او ما نسبته 0.08%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 161.8 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 96 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 84 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الطاقة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.10% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، وفي المقابل كان قطاع الإعلام على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 5.54% تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.25%.

وسجل سعر سهم الفخارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.70% وصولاً إلى سعر 52.40 ريال تلاه سهم تهامة بنسبة 4.98% وصولاً إلى سعر 53.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأبحاث والتسويق أعلى نسبة تراجع بواقع 6.00% وصولاً إلى سعر 105.0 ريال تلاه سهم سيسكو بنسبة 5.20% وصولاً إلى سعر 14.40 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 31.2 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 24.8 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 674.3 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 517.9 مليون ريال.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها بدعم من غالبية القطاعات

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأحد بدعم ترأسه قطاع الاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1275.79 نقطة رابحا بواقع 12.30 نقطة أو ما نسبته 0.97%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.5 مليون سهم بقيمة 4 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي القطاعات بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 15.49 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 9.81 نقطة.

وسجل سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.61% وصولاً إلى سعر 0.365 دولار تلاه سعر سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بواقع 1.72% وصولاً إلى سعر 0.236 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة تراجع بواقع 0.88% وصولاً إلى سعر 0.226 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الاسلامي بواقع 0.76% وصولاً إلى سعر 0.131 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12.8 مليون سهم تلاه سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 6.5 مليون سهم.

السوق الكويتية تستهل الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأحد وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.78 نقطة أو ما نسبته 0.16% ليقفل عند مستوى 4784.06 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18 مليون سهم بقيمة 6 مليون دينار نفذت من خلال 1184 صفقة.

وسجل سعر سهم جي اف اتش نسبة ارتفاع بواقع 3.06% وصولاً إلى سعر 101 فلس تلاه سهم بيتك بنسبة 0.76% وصولاً إلى سعر 527 فلس، في المقابل سجل سعر سهم خليج ب أعلى نسبة تراجع بواقع 3.85% وصولاً إلى سعر 250 فلس تلاه سهم مشاريع بنسبة 0.81% وصولاً إلى سعر 245 فلس. واحتل سهم جي اف اتش المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.1 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 3.9 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2 مليون دينار تلاه سهم خليج ب بواقع 671.3 ألف دينار

محطة حمراء في السوق العمانية بضغط من قطاع الخدمات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الأحد بضغط من قطاع الخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 7.16 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 4718.48 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 30 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 1112 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 15 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.04%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.20% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.08%.

وسجل سعر سهم الغاز الوطنية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.21% وصولاً إلى سعر 0.308 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 4.07% وصولاً إلى سعر 0.128 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمار المالية أعلى نسبة تراجع بنسبة 3.64% وصولاً إلى سعر 0.106 ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 2.68% وصولاً إلى سعر 0.109 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.7 مليون سهم تلاه سهم الشرقية للاستثمار القابضة بواقع 7.2 مليون سهم. واحتل سهم الشرقية للاستثمار القابضة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 935.5 ألف ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 914.2 ألف ريال.

خسائر في السوق الأردنية بضغط من قطاعي المال والخدمات

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الأحد ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.34% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2159.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.9 مليون سهم بقيمة 5.1 مليون دينار نفذت من خلال 2659 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 44 شركة واستقرار لأسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.66%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.76% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.49%.