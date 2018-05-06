مريم الشامسي: "أفنيو 1020" داعم أساسي للمشاريع الوطنية

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكدت مريم الشامسي، المدير التنفيذي لمركز "أفنيو 1020"، أن المركز داعم أساسي للمشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر تجربة جديدة في مجال منصات التسويق والبيع لمنتجات وخدمات المشاريع في إمارة الشارقة، حيث يقدم الدعم اللازم لأصحاب المشاريع للنهوض بمشاريعهم، وتنمية أعمالهم بشكل يواكب إمكانياتهم ويطور من أدائهم.

أهداف "أفنيو 1020"

وأضافت المدير التنفيذي لمركز "أفنيو 1020"، في حوار خاص مع "الشارقة 24"، أن مركز "أفنيو 1020"، تأسس بهدف المساهمة في دعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة، وعلى مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال توفير منصة أعمال متكاملة تقدم خدمات نوعية لأصحاب المشاريع، من المبدعين، بحيث توفر عليهم التكلفة المترفة لتأسيس المشاريع، وكذلك تزودهم بالخبرات والتسهيلات اللازمة لتطوير وتنمية مشاريعهم والنهوض بها نحو الأفضل.

ويجسد المركز الواقع في إمارة الشارقة، بالمنطقة الصناعية الـ 17 على شارع مليحة، فكرة متعددة الأقسام، حيث يوفر منصات عرض للمشاريع والمنتجات الخاصة برواد الأعمال في شتى المجالات، ليصبح مركزاً شاملاً للبيع والتسويق والشراء، وهو مجهز بكافة التجهيزات اللازمة والمتوفرة في متاجر التجزئة الكبرى المتعارف عليها، لكن يكمن الفرق في "مركز أفنيو 1020"، بأنه يقدم خدمات الاستشارات والتطوير والتسويق، للمشاركين في المركز من أصحاب المشاريع، كما يمتد دوره ليشمل تنظيم فعاليات توعوية تشمل ورش العمل، والجلسات النقاشية، وعرض التجارب التي تتيح لأصحاب المشاريع المشاركة بالمركز الفرصة لصقل خبراتهم.

مفهوم مختلف

واستطردت الشامسي: "حرصنا منذ انطلاق المشروع على أن نقدم مفهوماً مختلفاً عن مراكز البيع التقليدية، لنقدم لرواد الأعمال مركزاً يحفز مفاهيم الإبداع والابتكار، ومن هنا ركزنا على استقطاب مشاركة المشاريع المتميزة والمبتكرة، بمستوى متميز من المنتجات والبضائع ذات الجودة العالية والجديدة من نوعها، بحيث نضمن للمشاريع استمرارية نجاحها وتحقيقها لأداء أفضل، وبذات الوقت نستقطب عملاء وزواراً أكثر للمركز، بشكل يرفع من مبيعات المشاريع المشاركة معنا.

الاهتمام بالتفاصيل





وأشارت المدير التنفيذي لمركز "أفنيو 1020" إلى أنه: "منذ البداية أخذنا على عاتقنا مسؤولية الاهتمام بالتفاصيل والخدمات التي تسهم بنمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي صممناها من واقع تجربتنا وخبرتنا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دراسة السوق بشكل متعمق، والاحتكاك المباشر برواد الأعمال وأصحاب المشاريع، فتم التركيز على تقديم حزمة خدمات متكاملة، تشمل الاهتمام بمنصات عرض المشاركين، وتوفير موظفي مبيعات مختصين، الأمر الذي يوفر تكلفة الأيدي العاملة على أصحاب المشاريع، إلى جانب القيام بالمهام التسويقية والترويجية من التغطيات المكثفة لدورات عرض المركز والمشاريع المشاركة من قبل مشاهير الإعلام الاجتماعي في الدولة والمنطقة، وكذلك الترويج للمشاريع ضمن قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة ووسائل الإعلام، وتشمل خدماتنا كذلك إعداد تقارير أسبوعية وشهرية للمبيعات، وإرسالها للمشاركين بشكل دوري، والاهتمام بتفاصيل الطلبات على البضائع وخدمات ما بعد البيع، بالإضافة إلى الدور الاستشاري والتوعوي لأصحاب المشاريع في القضايا المعنية بقطاع ريادة الأعمال، وآليات تطوير المشاريع وتنميتها.

شروط ومعايير "المشاريع المشاركة"

ونوهت الشامسي بأن أهم معيار تأخذه بعين الاعتبار للمشاركة في المعرض، هو تميز المشروع واعتماده على الأفكار المبتكرة غير التقليدية، التي تفتح آفاقاً جديدة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتمكن من النجاح وسط المنافسة العالية، كما تتضمن شروط المشاركة ضرورة امتلاك كل مشارك علامته التجارية الخاصة به، فلا نقبل مشاركة العلامات المقلدة، وبالنسبة للمشاركين في مجال المنتجات التجميلية والعطور، يجب أن تكون منتجاتهم أصلية وأن تتوافر لديهم وكالة للعلامة التي يمتلكونها ويشاركون بها في دورة العرض.

آلية عمل المركز

وأضافت أن المركز يعمل ضمن آلية عرض مقسمة إلى دورتين خلال العام الواحد، وتمتد دورة العرض الواحدة إلى 6 أشهر متواصلة للدورة الواحدة، الأمر الذي يوفر فرصة أطول أمام المشاريع ورواد الأعمال لعرض منتجاتهم ضمن منصات مجهزة وبيئة أعمال متكاملة بتكلفة مناسبة، تناسب إمكاناتهم المادية وتضمن سير عمليات التسويق والترويج لمنتجاتهم بشكل أفضل وعلى نطاق أوسع، حيث تضم مجالات المشاريع كلاً من تصميم الأزياء والعبايات وصناعة العطور ومستحضرات التجميل، إلى جانب الإكسسوارات المنزلية والمنتجات الغذائية.

وفي ختام حديثها وجهت الشامسي الدعوة لجميع رواد الأعمال ومن جميع الجنسيات، الباحثين عن التميز والنجاح لمشاريعهم، للمشاركة في مركز "أفنيو 1020"، والذي نعدهم بأنه سيشكل تجربة مختلفة لهم في مسيرة أعمالهم، ستعزز قدراتهم وستفتح آفاقاً جديدة أمامهم نحو النجاح والتطور.