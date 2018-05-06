الشارقة تفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الهولندية

الشارقة 24:

يستعد وفد اقتصادي من إمارة الشارقة لزيارة مدينتي أمستردام وروتردام الهولنديتين يومي8و9مايو الجاريين، في مسعى لفتح بوابة استثمارية جديدة إلى الشارقة في اثنتين من أهم مدن الأعمال في هولندا، تجاوباً مع اهتمام المستثمرين الهولنديين المتنامي بالإمارة.

وتهدف الزيارة، التي ينظمها مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة"، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية ومدينة الشارقة للإعلام "شمس"، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية القائمة بين الإمارة وهولندا، وتبادل الخبرات، ومساعدة المستثمرين الهولنديين على استكشاف فرص الأعمال في مختلف القطاعات بالشارقة، بما فيها البيئة والإعلام والسياحة والتعليم والصحة والخدمات الرقمية واللوجيستية، واستقطاب المزيد من الشركات الهولندية الرامية إلى تأسيس أعمال ومراكز إقليمية لها في المنطقة، تستطيع من خلالها التوسع بمنتجاتها وخدماتها في الأسواق الدولية نحو كل من آسيا وأفريقيا وأستراليا.

ويشارك في الزيارة كل من سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مجلس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسعادة حسين محمد المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة"، وأحمد سيف بن ساعد رئيس قسم الاستثمار التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

ويتضمن برنامج الزيارة في يومه الأول زيارات لمراكز الابتكار في مدينة أمستردام، تتضمن التعرف على أحدث الابتكارات في هولندا، وزيارة منتجع أمستردام العلمي، الذي يتيح التطبيق العملي لحلول الاستدامة المبتكرة لمدن المستقبل من كل أنحاء العالم.

وتشمل الجولة أيضاً عرضاً تقدمه شركة "غروث ترايب أكاديمي"، المتخصصة في تدريب الكوادر وفق رؤية مستقبلية إبداعية قائمة على الابتكار، وتختتم بزيارة إلى شركة "يس – ديلفت"، المتخصصة بتقديم برامج بدء التشغيل للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، مع التركيز على مجال الخدمات الطبية الرقمية.

ويسعى الوفد خلال هذه الزيارات إلى جذب هذه الشركات لافتتاح مقار لها في الشارقة، مع استقطاب أفضل الخبرات والمواهب لديها، وتشجيعها على ضخ استثمارات توسعية في واحدة من أنشط البيئات الاستثمارية في المنطقة.

أما اليوم الثاني من الزيارة فيتضمن "ملتقى أعمال الشارقة – هولندا في روتردام"، التي يعقدها "استثمر في الشارقة" في فندق "هيلتون روتردام لو غاردان"، بحضور سعادة سعيد علي يوسف النويس سفير الدولة في هولندا، وتتضمن فعالياتها كلمة ترحيبية لكل من سعادة مروان بن جاسم السركال، بالإضافة إلى حلقة نقاشية يشارك فيها الدكتور خالد عمر المدفع، تتناول واقع الاستثمار في الإعلام الرقمي، وتختتم الفعاليات بلقاءات تعارف ثنائية بين وفد الشارقة والمستثمرين

وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة": "تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة وهولندا بعلاقات اقتصادية متميزة، وتبادل تجاري كبير بلغ أكثر من 18 مليار درهم العام الماضي، وتعد الإمارات الشريك التجاري الأهم لهولندا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد تركيا، في وقت تحتضن الدولة مجلسي أعمال و250 شركة هولندية، وهو ما يؤكد على متانة الروابط التجارية والاستثمارية التي تجمع الجانبين".

وأضاف: "تعتبر الشارقة وجهة إقليمية للشركات الهولندية، التي وصل عددها إلى 149 شركة، وتأتي زيارتنا إلى روتردام في إطار حرصنا على التواصل المستمر مع رجال الأعمال الهولنديين، لاسيما بعد الاهتمام الكبير، الذي لمسناه خلال مشاركة أكثر من 150 منهم في فعاليات (ملتقى أعمال الشارقة – هولندا) في فبراير الماضي، بمعرفة المزيد حول الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الإمارة".

وتابع المشرخ: "ستتيح لنا الزيارة مساعدة الشركات ورجال الأعمال الهولنديين الراغبين في تأسيس أعمالهم بالإمارة على التخطيط لاستثماراتهم بشكل استراتيجي، واستهداف القطاعات الحيوية الأكثر نمواً، مع اطلاعهم على مجموعة التسهيلات والحوافز التي توفرها الإمارة لهم في مناطقها الحرة، وأبرزها سرعة إصدار الرخص التجارية والاستثمارية، والملكية الكاملة للشركة، وحرية حركة رؤوس الأموال، والاستفادة من البنى التحتية الحديثة".