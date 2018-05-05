"غرفة الشارقة" تستضيف معرض الصناعات الأردنية

الشارقة 24:

تستضيف غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، "معرض الصناعات الأردنية في الإمارات" الأكبر من نوعه على مستوى الدولة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى14 مايو الجاري في مركز اكسبو الشارقة.

ويُقام المعرض الذي يتيح إمكانية البيع المباشر وفرص بناء علاقات التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل بين مجتمعي الأعمال في الدولة والمملكة الأردنية الهاشمية، بدعم ورعاية اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة، وغرفتي الشارقة وصناعة عمّان، والسفارة الأردنية لدى الدولة وقنصلية المملكة في دبي.

ويضم المعرض نخبة متميزة من الشركات الأردنية التي تمثل قطاعات اقتصادية مختلفة، وتعرض تشكيلة واسعة من الصناعات والمنتجات الأردنية الفاخرة، كالصناعات الحجرية والصخرية والبلاستيكية والغذائية والحرفية والأدوات المنزلية والملابس والأحذية، إلى جانب عدد من الشركات العقارية.

وقال سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن دعم واستضافة غرفة الشارقة لهذا الحدث الأول والأكبر من نوعه، يندرج في إطار الحرص على تعزيز مجالات التعاون بين الغرفة والمجلس، بما يُسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إمارة الشارقة والمملكة الأردنية الهاشمية.

واعتبر العويس أن المعرض من شأنه أن يسهم في تعزيز فرص الاستثمار المتبادل بين البلدين الشقيقين، ويفتح آفاق التعاون والشراكة بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما ينعكس إيجاباً على مستوى التبادل التجاري بين الشارقة والأردن ويحقق مزيداً من النمو والازدهار في العلاقات التاريخية القائمة بين الإمارة والمملكة، مؤكداً حرص الغرفة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح هذا الحدث الاقتصادي، إلى جانب تقديم الحوافز الجاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين وأرقى الخدمات للشركات الأردنية العاملة في الإمارة.

من جانبه، قال إحسان القطاونة رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الأردني في دبي والإمارات الشمالية، إن المعرض ينسجم مع أهداف وتطلعات المجلس بالترويج والتسويق للأردن اقتصادياً وجذب الاستثمارات إليها، مشيراً إلى أن المجلس دأب منذ تأسيسه بتوجيه ملكي سامي في عام 2000 ولغاية اليوم بالعمل على دعم الاقتصاد الأردني بكافة السبل والوسائل الممكنة من خلال عقد اللقاءات والمؤتمرات وتنظيم الندوات واستضافة المسؤولين الكبار للحديث عن الفرص الاستثمارية الواعدة في الأردن.

وأضاف القطاونة أن هذه المبادرة هي خطوة نوعية ومختلفة وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني الأردني ونظيره الإماراتي، وقد جاءت في ضوء اجتماعي مجلس الأعمال الأردني والإماراتي المشترك الذين عقدا في عمان وفي أبوظبي مؤخراً، وتم خلالهما الاتفاق على القيام بخطوات عملية لتشجيع وترويج الاستثمار عبر خطوات عملية، مشيراً إلى أن المعرض يُعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات ويحتضنه مركز اكسبو الشارقة، معرباً عن شكره لاتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات وغرفة الشارقة وغرفة صناعة عمّان ولكل من السفارة الأردنية والقنصلية في دبي.

ويوفر المعرض الذي يفتتح أبوابه يومياً أمام الزوار من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 10:00 مساءً، فرصة الشراء المباشر، ويتيح للتجار المحليين الاطلاع عن قرب على المنتجات الأردنية ومقوماتها ذات الجودة العالية، والتعرف على مجالات السياحة العلاجية والتعليمية وعلى فرص الاستثمار في العديد من القطاعات الاقتصادية الجاذبة للاستثمار في الأردن وفي مقدمتها قطاعي الصناعة والسياحة.