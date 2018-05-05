"اقتصادية الشارقة" تحصل على تجديد شهادة آيزو27001

الشارقة 24:

تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة من تجديد شهادة الأيزو المختصة بأمن وحماية المعلومات مواصفة رقم "27001:2013"، وكان حصول الدائرة على هذه الشهادة هو الأول من نوعه على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية بالشارقة في العام 2015.

ووفقاً للتقرير الصادر عن شركة " Intertek " العالمية وبناءً على الزيارات وعمليات التدقيق الدورية، تبين استيفاء الدائرة لجميع شروط ومتطلبات استحقاق تجديد المواصفة.

وأظهرت نتائج التدقيق وجود منظومة تحسينية عالية ومستوى متفوق من النضج وحرفية إدارة منظومة الأمن المعلوماتي في الدائرة.

وأشار التقرير الصادر عن شركة " Intertek" العالمية التزام الإدارة العليا المتواصل والمستمر في متابعة الإدارات لتطوير وتحسين النظام المتبع والحرص على الالتزام بتطبيق الإجراءات بأسرع وقت ممكن وبفعالية عالية.

وقال سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن الدائرة تعمل على تنمية اقتصاد الإمارة من خلال التخطيط وتقديم الخدمات المتميزة باستخدام كوادر بشرية مؤهلة ونظم تقنية متطورة وفق أعلى معايير الجودة لافتاً الى أن توصية شركة" intertek"العالمية بتجديد هذه الشهادات الممنوحة للدائرة جاء بعد تقييم مكثف وهو ما يتطابق مع أهداف الدائرة في العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق الجودة في الممارسات.

وأضاف أن تجديد هذه الشهادات للدائرة يعكس ويتوج الجهود المبذولة من الدائرة لتطوير إجراءاتها وتبسيط خدماتها للوصول بالدائرة لأعلى المستويات وتحقيقاً لأهداف الدائرة الاستراتيجية الداعية لتبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء، ووصولاً لاقتصاد متنوع ومنظم.

ومن جانبه، ثمن علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات جهود موظفي الإدارة وحرصهم على توفير عوامل وشروط تحقيق ممارسات الجودة والتزامهم وحرصهم على إنجاز المهام المطلوبة في هذا الصدد، مما أهل الدائرة لتحقيق أهدافها المنشودة، مشيراً إلى توجيهات سعادة رئيس الدائرة بالحرص على ضمان استمرارية نظام الجودة وتوفير آخر تقنيات التدريب والتأهيل للموظفين، للمساهمة في تحقيق أهداف الدائرة وتوفير أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين.

وأشارت المهندسة إلهام الشحي رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية إلى أن تقرير شركة"intertek" صدر بعد عدة زيارات متابعة للدائرة قام بها ممثلي الشركة، وبناء عليها صدرت التوصية بالتجديد، وهو ما يؤكد أن الحصول على الشهادة يشكل تحدياً يستوجب الحفاظ على المستويات التي تحققت بل وإثرائها بالمزيد من الخطوات التي تضمن التطور المتواصل.

ويعد حصول الدائرة على التجديد هو تحقيق لجملة من المزايا، من أهمها الاعتراف العالمي بتطبيق نظام متكامل يعتمد على عمليات مستمرة يؤدي تطبيقها إلى الحماية المرجوة والتطور المستمر المبني على منهجية عالمية معتمده، وتعد شهادة آيزو أمن وحماية المعلومات إحدى الشهادات المرموقة والرائدة على مستوى العالم، وحصول الدائرة على هذه الشهادة يعطي ثقة أكبر لمستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة لشركائها وجمهورها.