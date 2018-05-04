سفير الدولة يحضر حفل وصول طائرة "دريملاينر" إلى الدار البيضاء

الشارقة 24 – وام:

حضر معالي علي سالم الكعبي سفير الدولة لدى المملكة المغربية الحفل الذي نظمته "الاتحاد للطيران" بمناسبة وصول طائرة دريملاينر لـ "الاتحاد للطيران" إلى الدار البيضاء.

حضر الحفل، محمد ساجد وزير السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي المغربي، وسعادة علي الحوسني مستشار بديوان ولي عهد أبوظبي، والعقيد الركن أحمد الكعبي الملحق العسكري لدى سفارة الدولة بالرباط، ومحمد عبدالله البلوكي النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران، وأعضاء السفارة والملحقية العسكرية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي وكبار الشخصيات وممثلو وسائل الإعلام والشركاء من الشركات بالمملكة المغربية وممثلو الشركات العاملة بقطاع السفر وأعضاء من فريق الإدارة العليا بالاتحاد للطيران.

وأشاد معالي السفير علي سالم الكعبي بتشغيل "الاتحاد للطيران" للطائرة 787 دريملاينر لخدمة الرحلات إلى الدار البيضاء بما يعزز رحلات الناقل الوطني لدولة الإمارات إلى المملكة المغربية لتلبية الطلب المتزايد على السفر لرجال الأعمال والسياح المتجهين إليها أو المتجهين إلى الإمارات، الأمر الذي يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال محمد عبد الله البلوكي النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية بالاتحاد للطيران "إن تقديمنا للطائرة بوينغ 787 دريملاينر لخدمة الرحلات بين أبوظبي والدار البيضاء يؤكد التزامنا الواضح إزاء السوق المغربية التي تحظى بأهمية بالغة لدينا".