افتتاح محطة المسافرين في "موانئ دبي العالمية - ليماسول"

الشارقة 24 – وام:

افتتح نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص، وسعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية أمس الخميس، محطة المسافرين السياحية الجديدة في "موانئ دبي العالمية - ليماسول"، بحضور فاسيليكي أناستاسيادو وزيرة النقل والاتصالات والأشغال، ونيكوس نيكولايدس رئيس بلدية ليماسول، وعدد من المسؤولين في الحكومة القبرصية وموانئ دبي العالمية إضافة إلى حوالي 300 ضيف.

وستمكن المحطة الجديدة أكبر السفن السياحية في العالم من زيارة قبرص والرسو فيها لأول مرة وتوفر للركاب تسهيلات وخدمات نوعية عالمية المستوى، وتتألف من سبعة مبان ممتدة على مساحة 8 آلاف و205 أمتار مربعة تم تصميم المحطة لتسهيل خدمات الترانزيت للسفن السياحة العابرة وخدمة السفن المتوجهة إلى قبرص، علاوة على ذلك سيتيح المرسى الشرقي الذي يمتد على طول 480 متراً وعمق 11 متراً استقبال أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم.

وتضم محطة "موانئ دبي العالمية – ليماسول" ثلاث مناطق رئيسية متعددة الأغراض، تشمل إلى جانب محطة الركاب الجديدة، منطقة مخصصة للخدمات اللوجستية للنفط والغاز، وأخرى للتجارة المحلية والترانزيت ما يعزز من دور المحطة في تقديم خدمات إضافية تدعم نمو الاقتصاد القبرصي.

و أثنى سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية على اهتمام الرئيس القبرصي بهذا المرفق الجديد وثقته بخبرات موانئ دبي العالمية التي توظفها في حفز النمو الاقتصادي لقبرص، واستقطاب المزيد من السواح والأعمال في إطار دور المجموعة في تصدير معارفها العالمية وتمكين شركائها العالميين من الاستفادة من خبراتها ومن التجربة التنموية الناجحة للإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص وذلك عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".