قيادة "التحالف" في عدن تناقش مشكلات التجار في المناطق المحررة

الشارقة 24 – وام:

اجتمعت قيادة قوات التحالف العربي في عدن، مع عدد من التجار والمستثمرين، ومندوبي الغرف التجارية بالمناطق اليمنية المحررة، لمناقشة المعوقات والمشكلات التي تقف أمام التجار والمستثمرين في ممارسة الأنشطة التجارية والتي أفرزتها حرب ميليشيات الحوثي الإيرانية، وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليمنيين، وذلك في مقر قيادة التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن.

حضر الاجتماع محمد أمزربه مدير عام المؤسسة العامة للموانئ وانتصار العراشة مديرة شركة النفط بعدن واللواء شلال علي شائع مديرأمن عدن واللواء علي مقبل محافظ الضالع.

وفي بداية الاجتماع، نقل قائد التحالف العربي في عدن تحيات القيادة العليا للتحالف للحضور، وبعد ذلك تمت مناقشة عدد من المشكلات التي تعاني منها الحركة التجارية والتي تلخصت بانعدام المشتقات النفطية وتردي سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إضافة إلى المشاكل التي أفرزتها حرب ميليشيات الحوثي الموالية لإيران والتي انعكست على حياة المواطنين.

ووعدت قيادة التحالف التحالف العربي في عدن التجار ومندوبي الغرف التجارية، بتقديم كافة الدعم المتاح لتذليل الصعاب أمامهم، مما يسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين اليمنيين.

كما أكدت وجوب تفاعل الحكومة الشرعية في جملة القضايا المتعلقة بالاستثمار في المجال النفطي وفقاً لقرار تعويم المشتقات وتقديم التسهيلات اللازمة لكل التجار بلا استثناء لكسر احتكار توريد المشتقات النفطية من قبل أي جهة.