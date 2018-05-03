الأحمر والأخضر يتبادلان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباينت مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة الخميس، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.83% لتقفل عند مستوى 2947.99 نقطة وسط تراجع شبه جماعي للقطاعات.

فيما ارتفعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام ارتفاعاً بنسبة 0.11% لتقفل عند مستوى 8107.47 نقطة.

وكذلك ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.28% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4791.84 نقطة.

وارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.19% ليعلق مؤشرها العام عند مستوى 1263.50 نقطة.

وفي المقابل تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.11% في ظل سلبي لقطاع الخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4725.63 نقطة.

وأخيراً سجل مؤشر السوق الأردنية تراجعاً بنسبة 0.67% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2167.16 نقطة.

تراجع شبه جماعي لقطاعات سوق دبي في آخر تداولات الأسبوع

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس وسط تراجع في أداء قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 54.97 نقطة او ما نسبته 1.83% ليقفل عند مستوى 2947.99 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 101.6 مليون سهم بقيمة 186.1 مليون درهم نفذت من خلال 2554 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بواقع 0.20%، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 4.25% تلاه قطاع العقارات بنسبة 3.28%.

وسجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.86% وصولاً إلى سعر 0.324 درهم تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 2.78% وصولاً إلى سعر 1.85 درهم، في المقابل سجل سعر سهم ديبا أعلى نسبة تراجع بواقع 7.80% وصولاً إلى سعر 1.30 درهم تلاه سهم شركة داماك العقارية بنسبة 7.09% وصولاً إلى سعر 2.36 درهم. واحتل سهم إعمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 48.9 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 26.4 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 23.7 مليون سهم تلاه سهم دي إكس بي انترتينمنتس بواقع 10 مليون درهم.

ارتفاع متواضع في السوق السعودية وسط تباين أداء القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً في تعاملات جلسة يوم الخميس وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8107.47 نقطة خاسرا بواقع 8.72 نقطة أو ما نسبته 0.11%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 178.6 مليون سهم بقيمة 4.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 61 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 119 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع المرافق العامة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.84% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.70%، وفي المقابل كان قطاع التأمين على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.65% تلاه قطاع الإعلام بنسبة 1.93%.

وسجل سعر سهم أنابيب السعودية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.55% وصولاً إلى سعر 21.46 ريال تلاه سهم أسيج بنسبة 4.78% وصولاً إلى سعر 21.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.92% وصولاً إلى سعر 72.10 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 9.82% وصولاً إلى سعر 27.00 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 43.1 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 30 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 705.3 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 623.7 مليون ريال.

السوق البحرينية تواصل ارتفاعها بدعم من غالبية القطاعات

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة يوم الخميس بضغط من قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1263.50 نقطة رابحا بواقع 2.38 نقطة أو ما نسبته 0.19%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 475.7 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت باقي القطاعات بقيادة قطاع البنوك التجارية بواقع 7.51 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 5.01 نقطة.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.73% وصولاً إلى سعر 0.113 دينار تلاه سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 2.50% وصولاً إلى سعر 0.082 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم ألمنيوم البحرين بواقع 0.82% وصولاً إلى سعر 0.605 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 471.5 ألف سهم.

السوق الكويتية ترتد مرتفعة في آخر جلسات الأسبوع

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة يوم الخميس وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 13.46 نقطة أو ما نسبته 0.28% ليقفل عند مستوى 4791.84 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 17.3 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 1296 صفقة.

وسجل سعر سهم أهلي متحد نسبة ارتفاع بواقع 2.87% وصولاً إلى سعر 179 فلس تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.55% وصولاً إلى سعر 98 فلس، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 0.81% وصولاً إلى سعر 492 فلس تلاه سهم المباني بنسبة 0.78% وصولاً إلى سعر 635 فلس.

واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.3 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 2.6 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.3 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.2 مليون دينار.

محطة حمراء في السوق العمانية بضغط من قطاع الخدمات

تراجعت السوق العمانية في تعاملات جلسة يوم الخميس بضغط من قطاع الخدمات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.2 نقطة أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 4725.63 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 32.6 مليون سهم بقيمة 4.1 مليون ريال نفذت من خلال 1069 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 9 شركات واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.43%، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.47% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.06%.

وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.82% وصولاً إلى سعر 0.047 ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.110 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم الوطنية للتأمين الحياة والعام أعلى نسبة تراجع بنسبة 2.34% وصولاً إلى سعر 0.334 ريال تلاه سهم الباطنة للطاقة بواقع 2.29% وصولاً إلى سعر 0.128 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 11 مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 5.2 مليون سهم. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.2 مليون ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 590.2 ألف ريال.

خسائر في السوق الأردنية بضغط من قطاعي المال والخدمات

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة يوم الخميس ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.67% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2167.16 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.4 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون دينار نفذت من خلال 2543 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 40 شركة واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.99%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 1.05% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.66%.