"أبوظبي للأوراق المالية" يدرج سندات سيادية مالديفية بـ 100 مليون

الشارقة 24:

أدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنظام الطرح الخاص لصالح صندوق أبوظبي للتنمية، سندات سيادية أصدرتها وزارة المالية والخزانة المالديفية، نيابة عن حكومة المالديف بقيمة 100 مليون دولار، مستحقة السداد في عام 2023 وبمعدل فائدة ثابت 5.5% سنوياً، وصنفت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني هذه السندات بدرجةB+.

ويعتبر هذا الادراج الأول من نوعه لسندات خاصة بدولة أجنبية، في أسواق الأوراق المالية على صعيد الدولة والمنطقة، الأمر الذي يعكس المكانة الرائدة التي يحظى بها السوق على الصعيد الدولي، والبنية التحتية الفنية والتنظيمية المتقدمة التي يمتلكها.

وقرع الدكتور حسين نياز سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، جرس بدء التداول في السوق؛ إيذاناً بادراج السندات، وذلك بحضور سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وراشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وممثلين عن بنك "أبوظبي الأول" بصفته مدير الإصدار الرئيسي، والمسجل ووكيل الدفع والتسوية.