الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباين مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة الأربعاء، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.92% لتقفل عند مستوى 3002.96 نقطة وسط تراجع في أداء القطاعات.

كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.73% لتقفل عند مستوى 8098.75 نقطة.

وكذلك تراجعت السوق الكويتية بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4778.38 نقطة.

وفي المقابل ارتفعت السوق البحرينية بواقع 0.26% ليعلق مؤشرها العام عند مستوى 1261.12 نقطة.

وفي المقابل تراجع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.01% في ظل أداء إيجابي لكافة قطاعاتها ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4730.83 نقطة.

سوق دبي تواصل تراجعها ليخسر مؤشرها العام 0.92%

تراجعت سوق دبي في تعاملات الأربعاء وسط تراجع في أداء قطاعات السوق في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 27.79 نقطة او ما نسبته 0.92% ليقفل عند مستوى 3002.96 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 116.2 مليون سهم بقيمة 137.1 مليون درهم نفذت من خلال 2311 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بواقع 2.15% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 1.15% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.76% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.45%.

وسجل سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.37% وصولاً إلى سعر 2.55 درهم تلاه سهم دي اكس بي إنترتينمنتس بنسبة 2.36% وصولاً إلى سعر 0.390 درهم، في المقابل سجل سعر سهم الصفوة مباشر للخدمات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.44% وصولاً إلى سعر 0.595 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 5.19% وصولاً إلى سعر 1.46 درهم. واحتل سهم دري أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 33.9 مليون درهم تلاه سهم إعمار بواقع 15 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 30.1 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 14.8 مليون درهم.

تراجع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة الأربعاء وسط تراجع في أداء قطاعاتها، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8098.75 نقطة خاسرا بواقع 59.31 نقطة او ما نسبته 0.73%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 199.3 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 152 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع تجزئة السلع الكمالية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.22% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.18%، وفي المقابل كان قطاع السلع طويلة الأجل على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 2.77% تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.16%.

وسجل سعر سهم الصقر للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.10% وصولاً إلى سعر 28.00 ريال تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 2.70% وصولاً إلى سعر 23.98 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.10% وصولاً إلى سعر 14.30 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 5.67% وصولاً إلى سعر 29.80 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 36.2 مليون سهم. واحتل سهم الانماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 753.7 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 726.9 مليون ريال.

السوق البحرينية ترتد مرتفعة بدعم من قطاعي البنوك التجارية والتأمين

ارتفعت السوق البحرينية في تعاملات جلسة الأربعاء بضغط من قطاعي البنوك التجارية والتأمين، حيث اغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 1261.12 نقطة رابحاً بواقع 3.24 نقطة أو ما نسبته 0.26%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 2.9 مليون سهم بقيمة 479.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 18.59 نقطة تلاه قطاع التأمين بواقع 6.48 نقطة واستقر قطاع الصناعة وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي القطاعات بقيادة قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 0.35 نقطة.

وسجل سعر سهم شركة البحرين الكويتية للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.74% وصولاً إلى سعر 0.350 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 1.68% وصولاً إلى سعر 0.605 دولار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.100 دولار تلاه سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 1.51% وصولاً إلى سعر 0.325 دولار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.15 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار القابضة بواقع 1.11 مليون سهم.

السوق الكويتية تتراجع تراجعاً طفيفاً في جلسة يوم الأربعاء

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة الأربعاء وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 3 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 4778.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.9 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 1424 صفقة.

وسجل سعر سهم بنك بوبيان نسبة ارتفاع بواقع 2.06% وصولاً إلى سعر 496 فلس تلاه سهم صناعات بنسبة 1.92% وصولاً إلى سعر 159 فلس، في المقابل سجل سعر سهم بوبيان ب أعلى نسبة تراجع بواقع 1.69% وصولاً إلى سعر 816 فلس تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.53% وصولاً إلى سعر 96.5 فلس. واحتل سهم زين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم تلاه سهم بيتك متحد بواقع 3 مليون سهم. واحتل سهم بيتك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.6 مليون دينار تلاه سهم زين بواقع 1.3 مليون دينار.

تراجع طفيف في السوق العمانية وسط ارتفاع لكافة قطاعاتها

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة الأربعاء بدعم من كافة قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 0.45 نقطة أو ما نسبته 0.01% ليقفل عند مستوى 4730.83 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 28.2 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون ريال نفذت من خلال 1322 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 8 شركات واستقرار لأسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.50% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.29% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.15%.

وسجل سعر سهم الحسن الهندسية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 10.00% وصولاً إلى سعر 0.044 ريال تلاه سهم عمان والامارات القابضة بواقع 5.98% وصولاً إلى سعر 0.124 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم مسقط للغازات أعلى نسبة تراجع بنسبة 8.73% وصولاً إلى سعر 0.418 ريال تلاه سهم ظفار للتأمين بواقع 4.81% وصولاً إلى سعر 0.099 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.5مليون سهم تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 14.8 مليون سهم. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.9 مليون ريال تلاه سهم المدينة تكافل بواقع 1.6 مليون ريال.

قطاع الصناعة يحد من تراجع السوق الأردنية

سجلت السوق الأردنية تراجعاً بعد تعاملات جلسة الأربعاء ليتراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.44% بعد أن أنهى التعاملات عند مستوى 2181.88 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.6 مليون سهم بقيمة 10.7 مليون دينار نفذت من خلال 3531 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 43 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 41 شركة واستقرار لأسعار أسهم 32 شركة، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 4.11%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.30% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.91%.