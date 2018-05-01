الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على أسواق المنطقة

الشارقة 24:

تباينت مؤشرات أسواق المنطقة في تداولات منتصف الأسبوع في جلسة الثلاثاء والتي اقتصرت على 4 أسواق حيث أغلقت باقي الأسواق تداولاتها بمناسبة عطلة يوم العمال، وفي ظل ذلك تراجع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 1.15% لتقفل عند مستوى 3030.75 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات. كما تراجعت السوق السعودية ليسجل مؤشرها العام تراجعاً بنسبة 0.62% لتقفل عند مستوى 8158.06 نقطة. بينما ارتفعت السوق الكويتية بنسبة 0.06% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4781.38 نقطة. كما وارتفع مؤشر السوق العمانية بنسبة 0.05% في ظل أداء إيجابي لقطاع المال ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4731.27 نقطة.

السوق الإقفال التغير دبي 3030.75 1.15 % سالب السعودية 8158.06 0.62 % سالب الكويت 4781.38 0.06 % عمان 4731.27 0.05 %

تراجع ملموس في سوق دبي

تراجعت سوق دبي في تعاملات اليوم وسط تراجع في أداء قطاعات السوق في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 34.21 نقطة او ما نسبته 1.15% ليقفل عند مستوى 3030.75 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 174.3 مليون سهم بقيمة 201.5 مليون درهم نفذت من خلال 2467 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بواقع 0.41% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.98% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 1.52%.

وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.77% وصولاً إلى سعر 1.11 درهم تلاه سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 3.33% وصولاً إلى سعر 22.99 درهم، في المقابل سجل سعر سهم أريج أعلى نسبة تراجع بواقع 9.63% وصولاً إلى سعر 1.22 درهم تلاه سهم شركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة بنسبة 8.26% وصولاً إلى سعر 0.00 درهم. واحتل سهم دري أند سكيل انترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 75 مليون درهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 19 مليون درهم. واحتل سهم دريك أند سكيل انترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 66.2 مليون سهم تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 18.3 مليون درهم.

السوق السعودية تواصل سلسلة تراجعاتها

سجلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في تعاملات جلسة اليوم وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 8158.06 نقطة خاسراً بواقع 50.81 نقطة أو ما نسبته 0.62%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 197.5 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال، وارتفعت أسعار أسهم 57 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 116 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع الطاقة على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 1.82% تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.07%، وفي المقابل كان قطاع المرافق العامة على رأس القطاعات المتراجعة بواقع 1.64% تلاه قطاع النقل بنسبة 1.35%.

وسجل سعر سهم الصقر للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.00% وصولاً إلى سعر 26.15 ريال تلاه سهم تشب بنسبة 5.73% وصولاً إلى سعر 24.90 ريال، في المقابل سجل سعر سهم سدكو كابيتال ريت أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 9.00 ريال تلاه سهم الخزف السعودي بنسبة 4.62% وصولاً إلى سعر 22.70 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.7 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 21.7 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.2 مليار ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 453 مليون ريال.

ارتفاع طفيف في السوق الكويتية

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات جلسة اليوم وذلك وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.72 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 4781.38 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 19.4 مليون سهم بقيمة 8.8 مليون دينار نفذت من خلال 1319 صفقة.

وسجل سعر سهم برقان نسبة ارتفاع بواقع 1.93% وصولاً إلى سعر 264 فلساً تلاه سهم المباني بنسبة 1.42% وصولاً إلى سعر 645 فلساً، في المقابل سجل سعر سهم صناعات أعلى نسبة تراجع بواقع 1.89% وصولاً إلى سعر 156 فلساً تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.51% وصولاً إلى سعر 98 فلساً. واحتل سهم وطني المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.9 مليون سهم تلاه سهم زين متحد بواقع 3.6 مليون سهم. واحتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4.9 مليون دينار تلاه سهم بيتك بواقع 3.3 مليون دينار.

قطاع الخدمات يقود السوق العمانية للارتفاع

ارتفعت السوق العمانية في تعاملات جلسة اليوم بدعم من القطاع المالي، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.22 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليقفل عند مستوى 4731.27 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 31.9 مليون سهم بقيمة 4 ملايين ريال نفذت من خلال 1009 صفقات، وارتفعت أسعار أسهم 11 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 11 شركة واستقرار لأسعار أسهم 22 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.56%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.31% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.00%.

وسجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.00% وصولاً إلى سعر 0.106 ريال تلاه سهم المطاحن العمانية بواقع 3.93% وصولاً إلى سعر 0.740 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة تراجع بنسبة 10.00% وصولاً إلى سعر 0.360 ريال تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 4.88% وصولاً إلى سعر 0.117 ريال. واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 14.9مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 8.5 مليون سهم. واحتل سهم المدينة تكافل المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1.5 مليون ريال تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 952.5 ألف ريال.