سلطان بن طحنون يفتتح "تالكس"

الشارقة 24 – وام:

افتتح معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الثلاثاء، شركة الطويلة لسحب الألمنيوم "تالكس" أحدث مصنع لسحب الألمنيوم في المنطقة وأول مشروع من نوعه لسحب مقاطع الألمنيوم في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" في أبوظبي لتصبح رافداً من روافد الاقتصاد الوطني بالدولة.

حضر حفل الافتتاح عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار الشخصيات من المؤسسات الحكومية إضافة إلى مدراء من مختلف الشركات والعملاء المحتملين.

وقال سعادة علي مرشد المرر رئيس مجلس إدارة شركة "تالكس" إن "إطلاق شركة الطويلة لسحب الألمونيوم "تالكس" يأتي لتعزيز الأسس لاستراتيجية أبوظبي الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي، وذلك تماشياً مع خطة التنويع الاقتصادي إلى جانب تعزيز التنافسية لسوق دولة الإمارات للمنتجات الصناعية".