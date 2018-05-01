الذهب ينزل لأقل سعر في 6 أسابيع

الشارقة 24 – رويترز:



تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 6 أسابيع، اليوم الثلاثاء، مع صعود الدولار، مقترباً من أعلى سعر له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، بينما ينتظر المستثمرون معرفة اتجاه السياسة النقدية الأميركية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي".



وفي الساعة 07:16 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.3 % إلى 1310.77 دولار للأوقية (الأونصة).



وسجلت الأسعار 1310.01 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى لها منذ 21 مارس.



ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.5 % إلى 1313.10 دولار للأوقية.